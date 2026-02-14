Explozie de prețuri! Garsonieră de 120.000€ în Cluj-Napoca! Topul orașelor cu cele mai scumpe locuințe

Să îți cumperi o locuință devine tot mai greu în România, pe măsură ce prețurile continuă să urce. Cluj-Napoca se menține în fruntea topului celor mai scumpe orașe.

Garsonieră de 120.000€ în Cluj-Napoca | Foto: DepositPhotos.com

În Cluj-Napoca, garsonierele noi care ajung, în medie, la 120.000 de euro, notează Digi24.ro. Pentru un apartament cu două camere, clujenii trebuie să scoată din buzunar aproape 170.000 de euro, iar pentru cele trei camere prețul urcă până la 215.000 de euro. Chiar dacă Bucureștiul a fost mult timp lider la prețuri, acum se află pe locul doi. În capitală, o garsonieră nouă costă în jur de 75.000 de euro, un apartament cu două camere ajunge la 106.000 de euro, iar unul cu trei camere se vinde cu aproximativ 135.000 de euro.

O cameră în Cluj costă cât trei camere în Iași

În schimb, pentru cei care caută locuințe mai accesibile, soluții există în Iași sau Oradea. În Iași, garsonierele noi pornesc de la 68.000 de euro, apartamentele cu două camere ajung la 96.000 de euro, iar cele cu trei camere la 122.000 de euro. Oradea oferă prețuri similare: garsoniere de 73.000 de euro, apartamente cu două camere la 102.000 de euro și trei camere la 130.000 de euro.

Foto: DepositPhotos.com

