„U” Cluj, se impune în fața celor de la Csikszereda și se apropie de play-off

„U” Cluj a obținut o victorie categorică în etapa 27-a a Superligii, și s-a impus cu 4-1 în fața celor de la Csikszereda. Echipa condusă de Bergodi a preluat rapid controlul jocului și a punctat de patru ori în prima repriză.

„U” Cluj, victorie clară cu Csikszereda și se apropie de play-off / Foto: FC Universitatea Cluj- Facebook

Marcatorii „studenților” au fost Macalou, Drammeh și Nistor. Prima repriză a fost senzațională pentru „studenții” lui Bergodi, care au creat constant pericol la poarta adversă. Controlul total al meciului și eficiența la finalizare au făcut ca, la pauză, scorul să fie deja 4-0.

Chiar dacă în cea de-a doua repriză Csikszereda a reușit să reducă din diferență prin Eppel, „U” Cluj nu și-a pierdut concentrarea și a gestionat fără probleme momentele de tensiune. Ocaziile oaspeților au fost limitate, iar defensiva gazdelor a răspuns prompt fiecărei amenințări.

Victoria le oferă „studenților” un nou impuls în drumul spre play-off și le confirmă forma bună din ultimele etape, în timp ce Csikszereda va trebui să regândească abordarea ofensivă și organizarea defensivă pentru următoarele confruntări.

