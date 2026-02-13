Sistem modern de încălzire la școala din Iara: peste 220 de copii vor beneficia de condiții mai bune de studiu

Sute de copii din 13 sate aparținătoare ale comunei Iara beneficiază de condiții mai bune de studiu în urma investiției realizate de Consiliul Județean Cluj pentru modernizarea sistemului de încălzire al școlii.

Școala din Iara beneficiază de un sistem de încălzire nou în urma unei investiții finanțate de Consiliul Județean Cluj.

Recent, administrația comunei a finalizat lucrările de montare a două noi centrale termice în clădirea în care funcționează Școala Gimnazială din localitatea Iara.

Investiția, în valoare totală de 200.000 lei, a fost finanțată integral de Consiliul Județean Cluj.

„Vorbim despre un nou sprijin financiar pentru o școală din mediul rural al județului, acolo unde necesitățile specifice sunt mai accentuate, iar fiecare investiție înseamnă o șansă în plus pentru copii.

Ceea ce este cu adevărat îmbucurător e faptul că, în acest moment, cei 225 de elevi înscriși în cadrul școlii și care provin din 13 sate aparținătoare ale comunei Iara beneficiază de cele mai bune condiții de învățare”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Necesitatea acestei alocări a fost determinată de fenomenele meteorologice extreme produse în cursul toamnei trecute când, în urma deselor întreruperi ale furnizării energiei electrice, s-au produs defecțiuni la acumulatorii care asigură funcționarea pompelor, defecțiuni ce nu au mai putut fi remediate.

În acest context, având în vedere inclusiv uzura fizică și morală accentuată a celor două centrale termice pe lemne, cu o vechime de peste 10 ani, Primăria comunei Iara a luat decizia înlocuirii acestora cu unele noi, mai eficiente și sigure în exploatare.

Sistemul vechi pe lemne a fost înlocuit cu centrale eficiente|Foto: Consiliul Județean Cluj

Cei 200.000 de lei alocați de Consiliul Județean Cluj au contribuit la achiziția și montarea a două noi centrale termice performante, ocazie cu care a fost refăcut întregul sistem de încălzire și evacuare a gazelor.

