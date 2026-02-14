Nou sistem de rezervări la bazele sportive din Cluj-Napoca. Ce trebuie să știe utilizatorii

Începând cu data de 16 februarie, programările pentru activitățile sportive desfășurate la Baza Sportivă Gheorgheni și Baza Sportivă „La Terenuri” vor fi realizate doar online.

Nou sistem de rezervări la bazele sportive din Cluj-Napoca | Foto: Primăria Cluj-Napoca- Facebook

Potrivit administrației locale, cardurile de acces rămân valabile, însă utilizatorii vor fi nevoiți să își creeze un cont nou prin platforma www.sportinclujnapoca.ro pentru a efectua rezervări. Sistemul permite programări cu 14 zile în avans, iar serviciile sportive rămân gratuite. Fiecare utilizator va avea dreptul la o ora pentru fiecare sport.

Cum se procedează

Noul mecanism presupune validarea conturilor prin SMS și respectarea unui număr minim de participanți pentru sporturile de echipă. Utilizatorul care face rezervarea transmite un link de invitație către ceilalți participanți, care au la dispoziție două ore pentru confirmare. În lipsa confirmărilor, rezervarea este anulată automat.

Anulările pot fi efectuate cu cel puțin trei ore înainte de ora programată, iar în cazul excepțiilor utilizatorii sunt rugați să anunțe telefonic. În a 14-a zi, terenurile disponibile vor fi afișate în calendar în mod aleatoriu.

Confirmarea prezenței la recepție, prin scanarea cardului de membru înainte de începerea activității, rămâne obligatorie.

Ce se întâmplă daca nu onorezi rezervarea

Neprezentarea sau neconfirmarea rezervării, fără anulare prealabilă, poate atrage restrictionarea temporară a contului pentru perioade cuprinse între 7 zile și 6 luni, în funcție de numărul abaterilor.

