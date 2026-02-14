Bolojan clarifică sumele. Câți bani a dat România pentru Ucraina în 2025

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan a declarat vineri suma sprijinului financiar acordat de România Ucrainei, în anul 2025.

Șeful Executivului a respins ideea conform căreia România ar fi susținut Ucraina cu sume foarte mari, suma alocată vecinilor noștri fiind de aproximativ 50 de milioane de euro, bani proveniți dintr-un program bugetar derulat la nivelul NATO, notează Agerpres.ro.

Acesta a mai amintit că suma a fost anunțată public încă de la finalul anului trecut.

„Ajutorul acordat a fost în jur de 50 de milioane de euro, printr-un program de susținere financiară. Nu vorbim despre sume care să dezechilibreze bugetul României”, a explicat Ilie Bolojan, într-un interviu acordat unui post de radio, fiind întrebat despre impactul acestei contribuții asupra deficitului bugetar.

Ajutorul pentru Ucraina apără siguranța națională

Bolojan a mai precizat că fondurile NATO au fost utilizate pentru achiziționarea de armament destinat sprijinirii Ucrainei și a scos în evidență importanța acestui demers pentru securitatea României. În acest context, el a arătat că rezistența Ucrainei în fața agresiunii ruse contribuie direct la protejarea flancului estic al Alianței, inclusiv a României.

„Cel mai important lucru pentru o țară, inclusiv pentru România, este siguranța națională. Ea nu se vede cât timp lucrurile sunt liniștite. (...) Și, că ne place, că nu ne place, este o realitate că Ucraina, prin ceea ce face, prin rezistența pe care o are în fața agresiunii ruse, apără, practic, acest flanc de est, inclusiv România, de ceea ce se poate întâmpla. (...) Eu cred că România și celelalte țări europene, alături de Statele Unite, au procedat corect în acești ani încercând să-și apere, practic, frontiera și să susțină o țară care a fost agresată, orice s-ar spune”, a declarat Ilie Bolojan.

