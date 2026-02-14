Descoperire macabră la Florești. Un bărbat a fost găsit MORT în apartamentul său

Caz suspect la Florești. Un bărbat de 65 de ani a fost găsit mort în propria locuință.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, inclusiv polițiști de la Investigații Criminale și de la Poliția Municipiului Cluj-Napoca. Zona a fost securizată, iar anchetatorii au început imediat verificările pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Un medic legist a fost chemat pentru primele constatări, iar victima a fost identificată ca fiind un bărbat în vârstă de 65 de ani. Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii despre cauzele decesului sau despre eventuale suspiciuni.

