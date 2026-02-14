Disperare pe malul Someșului. Localnicii intră în apă să-l găsească pe Sebastian, copilul dispărut de trei săptămâni

Trupul băiețelului de 4 ani din Gherla înecat în apele Someșului Mic, nu a fost găsit nici după trei săptămâni de la tragedie. Ajunși la capătul răbdării, localnicii din Gherla au hotărât să continue operațiunile de căutare pe cont propriu.

Localnicii intră în apă să-l găsească pe Sebastian, copilul dispărut de trei săptămâni | Foto: ISU Cluj

Ziua 22 de căutări i-a găsit pe localnici pe malul Someșului Mic, hotărâți să continue pe cont propriu operațiunile de căutare, după ce Sebastian, băiatul de 4 ani înecat în apele Someșului Mic, nu a fost încă găsit. Revoltați și disperați, unii dintre ei au anunțat că vor intra chiar ei în apă, deși nu știu să înoate, dacă scafandrii nu revin în zonă, notează Antena1.ro.

În ultimele zile, zeci de voluntari din Gherla și din alte localități s-au mobilizat spontan. Unii au venit cu bărci, alții cu echipamente improvizate, iar câțiva au adus chiar și un sonar. În zona barajului de la Mănăstirea, dispozitivul ar fi indicat un posibil punct unde s-ar putea afla trupul copilului. Aseară, unchiul lui Sebastian a intrat singur pe apă, într-o încercare disperată de a-l găsi.

Între timp, autoritățile au reluat și ele căutările la scară largă. Pompieri, polițiști și voluntari vor verifica ambele maluri ale râului, pe o distanță de aproximativ 20 de km. Nivelul apei a fluctuat în ultimele săptămâni iar asta îngreunează misiunea. Există posibilitatea ca trupul copilului să fi fost mutat de curenți, chiar dacă inițial s-ar fi prins în vegetație.

Tragedia s-a produs în urmă cu trei săptămâni, când Sebastian și verişorul său, în vârstă de 5 ani, se jucau pe un derdeluș amenajat pe malul râului. Cei doi au alunecat în apa înghețată. Copilul de 5 ani a fost salvat de un tânăr aflat în apropiere, însă Sebastian a dispărut sub gheață, fără a mai fi găsit până în prezent.

