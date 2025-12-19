UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Cancelarul Germaniei: Un „mesaj clar” pentru Putin.

UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, fără dobândă, finanțat din bugetul Uniunii Europene. Trei state au exprimat rezerve privind contribuția lor.

UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Cancelarul Germaniei: Un „mesaj clar” pentru Putin|Foto: European Union - consilium.europa.eu

Liderii europeni, reuniți la un summit la Bruxelles, au decis în cursul nopții de joi spre vineri să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, dar fără a recurge la active rusești, în lipsa unui acord asupra acestei soluții fără precedent, notează AFP, citată de Agerpres.ro

„Avem un acord. Decizia de a acorda Ucrainei 90 de miliarde de euro ca sprijin pentru perioada 2026-2027 a fost aprobată”, a declarat pe X președintele Consiliului European, António Costa, care a condus lucrările acestui summit.

UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Cancelarul Germaniei: Un „mesaj clar” pentru Putin

Uniunea Europeană transmite astfel un „mesaj clar” președintelui rus Vladimir Putin, a afirmat la rândul său cancelarul german Friedrich Merz, susținător ferm al utilizării activelor rusești.

Bani pentru Kiev, dar fără a utiliza activele ruseşti

Cele 27 de state membre trebuiau să găsească o soluție durabilă pentru a finanța Ucraina, care risca să rămână fără bani încă din primul trimestru al anului viitor.

În octombrie, acestea s-au angajat să asigure, în următorii doi ani, cea mai mare parte a sprijinului financiar și militar acordat Kievului, după decizia președintelui american Donald Trump de a întrerupe ajutorul SUA.

Aceste nevoi de finanțare au fost estimate la 137 de miliarde de euro, UE angajându-se să acopere două treimi, sau 90 de miliarde de euro. Restul urmează să fie asigurat de ceilalți aliați ai Ucrainei, precum Norvegia și Canada.

Cele 27 de state membre ale UE vor acorda Kievului un împrumut fără dobândă, finanțat din bugetul Uniunii Europene, o soluție inițial respinsă din cauza lipsei de consens.

Trei state care se opun. Explicațiile președintelui Nicușor Dan

Pentru că este nevoie de un împrumut al Uniunii, era necesar să existe unanimitate, iar trei țări - Ungaria, Slovacia și Cehia - au exprimat rezerve privind contribuția lor.

Este vorba de un împrumut pe care îl ia UE pentru Ucraina, iar autoritățile de la Kiev îl vor rambursa când se va încheia războiul, conform explicațiilor oferite de președintele Nicușor Dan.

„A fost o politică, o negociere cu aceste trei state care, așa cum am spus, condiția la care au ajuns în urma discuțiilor a fost ca în textul concluziilor să spună că nu contribuie în niciun fel la acest împrumut”, a arătat Nicușor Dan, potrivit sursei citate.

Șeful statului a detaliat că Ucraina va rambursa suma împrumutată atunci când se va termina războiul, iar dobânzile pentru acest împrumut sunt plătite din bugetul Uniunii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: