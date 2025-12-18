Un fost jucător de la CFR Cluj a ajuns să spele mașini după ce s-a retras din fotbal!

Fost jucător al celor de la CFR în perioada 2013-2015, Sulley Muniru (33 de ani) a ales o carieră inedită după ce s-a retras din fotbal.

Sulley Muniru, într-un meci contra Rapidului // Foto: DAVID PASARIS (C) / AGERPRES FOTO

Cu toate că o parte dintre jucători se simt la apogeul carierei atunci când se apropie de 30 de ani, unii decid să renunțe chiar în acel moment și să urmeze o traiectorie diferită în viață.

Așa este și cazul lui Sulley Muniru, fotbalist care a trecut pe la CFR Cluj și FCSB în România. Ajuns la 33 de ani, mijlocașul ghanez nu mai joacă fotbal din 2021. Frecvența accidentărilor și gravitatea lor l-au făcut să abandoneze fotbalul devreme și să își îndrepte atenția înspre o carieră cu totul diferită.

Așa a ajuns Muniru, la patru ani distanță de la acel moment, să aibă propria sa firmă de curătățorie auto. Mai întâi a privit-o ca pe un hobby, apoi a început să câștige bani și să fie o sursă de venit sustenabilă.

„Am început cu o mică spălătorie auto mobilă. Doar pentru distracție, ca să mă țin ocupat. Le-am spălat mașinile unor oameni importanți din Ghana. Și ori de câte ori eram cu ei, mă chemau în birourile lor și îmi ziceau: „Băi, cine ți-a dat ideea asta? E o idee super”.

Mereu le spun angajaților mei: „Nu e vorba doar despre bani. Toate mașinile astea trebuie să vă inspire, pentru că și ei au pornit de la nimic, la fel ca voi, și acum sunt unde sunt”. Așa că e bine să lucrezi, dar în același timp să și înveți”, a povestit fostul fotbalist într-un interviu oferit pentru Gold Circle Podcast, o publicație din țara sa natală.

A fost în probe la Real Madrid

Sulley Muniru a ajuns în România în 2013, atunci când CFR Cluj l-a transferat de la Liberty Professionals, o școală de fotbal din Ghana. A disputat 56 de meciuri pentru ardeleni și a făcut parte din echipa ardelenilor care a încheiat pe locul 3 ediția 2014/2015, în ciuda problemelor financiare cu care se confrunta clubul.

În acel an a fost transferat la FCSB, campioana en-titre la acel moment. În schimbul său, Gigi Becali plătea jumătate de milion de euro, însă fotbalistul nu a repetat performanțele din Ardeal. A intrat în dizgrația patronului și, în urma unui conflict la antrenamente cu Florin Tănase, a fost dat afară de la echipă.

Până să ajungă în România, Muniru a fost în probe la Real Madrid, însă nu a trecut testele pentru a semna un contract cu cea mai importantă echipă a lumii. După despărțirea de FCSB, jucătorul african a mai evoluat pentru echipe precum Yeni Malatyaspor, Tondela și Dinamo Minsk, în Belarus.

De aici s-a retras în urmă cu patru ani, iar de atunci conduce o firmă de detailing auto, o firmă care se deplasează direct la clienți pentru servicii de întreținere.

