Absolvenții care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și la examenul național de Bacalaureat vor fi premiați cu sume importante de bani.

Elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat vor fi recompensați. Mai mulți elevi din Cluj vor primi premii în bani.|Foto: Depositphotos.com

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, susținerea financiară a elevilor care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și la Bacalaureat 2025.

Astfel, zeci de absolvenți, inclusiv din Cluj, vor fi recompensați cu premii de 2.000 de lei și 5.000 de lei.

Premii de 2.000 și 5.000 de lei pentru elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și BAC

În ședința de guvern de joi s-a aprobat susținerea financiară a absolvenților care au obținut media 10 la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a/EN VIII (sesiunea 2025), în valoare de 2.000 de lei pentru fiecare elev, și la examenul național de bacalaureat (sesiunea specială și sesiunea iunie 2025), în valoare de 5.000 de lei pentru fiecare elev, potrivit unei informări publicate de Ministerul Educației.

„Mă bucur că, deși țara este încă sub efectul măsurilor fiscal-bugetare, am găsit deschidere din partea Guvernului pentru această susținere a tinerilor de excepție. Așa cum am mai declarat, domeniul educației-cercetării a trecut de furtuna fiscal-bugetară, iar acum, odată ce am implementat atât reforme necesare - care, prin schimbări paradigmatice, ne pun pe o traiectorie de modernizare decisivă -, cât și măsuri fiscal-bugetare - care ne-au salvat salariile și bursele în 2025 -, este timpul pentru stabilizare și creștere. Acest demers, după Gala Olimpicilor Internaționali - în care am premiat olimpicii români laureați în competițiile internaționale pe discipline - și completarea fondului de burse pentru studenți prin fonduri europene, arată că, treptat, intrăm în această fază”, a declarat ministrul Educației, clujeanul Daniel David.

Premii pentru elevii de 10 din Cluj

Mai mulți elevi din Cluj, absolvenți ai clasei a VIII-a, vor primi premii de 2.000 de lei.

Astfel, în urma rezultatelor la Evaluarea Națională 2025, trei elevi din Cluj au obținut media 10.

După soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale, Clujul a mai obținut o medie de 10.

În ceea ce privește rezultatele la Bacalaureat, Clujul s-a plasat pe primul loc în țară cu 90,80% rată de promovabilitate, însă fără medii de 10.

De altfel, ca în fiecare an, Consiliul Județean Cluj a premiat, în toamnă, elevii de 10 ai Clujului.

În sesiunile din vara acestui an (iunie - iulie), 42 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat (32 la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie 2025, 1 în sesiunea specială și 9 la examenul de bacalaureat german, sesiunea iunie 2025), iar 85 de absolvenți de clasa a VIII-a au obținut media 10 la evaluarea națională.

Foto: Depositphotos.com

