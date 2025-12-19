Starea lui Dan Petrescu se agravează: „Face chimioterapie, este foarte grav”

Dan Petrescu (57 de ani) se confruntă cu probleme severe de sănătate după plecarea de la CFR Cluj.

Dan Petrescu revenise pe banca CFR-ului în mai 2024 | Foto: captură YouTube CFR 1907 Cluj

Cel mai titrat antrenor din istoria formației din Gruia și-a dat demisia la finalul meciului pierdut de ardeleni cu Hacken în preliminariile pentru Conference League, scor 2-7.

Deși era văzută drept o demisie de onoare în urma rezultatului rușinos, se pare că Petrescu a fost împins de problemele de sănătate să ia această decizie. În conferința de la finalul meciului el anunța că va lua o pauză de la fotbal până își va rezolva problemele de sănătate.

După ce în spațiul public a ajuns informația potrivit căreia ar fi slăbit peste 30 de kilograme în urma tratamentului pe care îl face, Gino Iorgulescu a făcut noi precizări în cazul său.

Președintele LPF este îngrijorat de situația dificilă prin care trece antrenorul, precizând că perioada pe care o traversează este una „delicată”.

„A jucat la mine și l-am avut și antrenor la mine la FC Național. Eu eram și prieten cu ei. Îți creează un disconfort (când afli de problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu n.red). Se zbârlește pielea pe mine.

Aveam și am o relație bună cu el! De când am aflat că e foarte grav, n-am mai vorbit. Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată.

Doamne ajută să se facă bine, să fie un remediu. Exact diagonosticul nu îl știu, dar am înțeles că este foarte grav. Face chimioterapie, nu știu ce face”, a completat Gino Iorgulescu, pentru ProSport.

Patru mandate la CFR

Dan Petrescu și-a încheiat în această vară cel de-al patrulea mandat al său la CFR. Revenise la echipă în mai 2024, la scurt timp după ce Adrian Mutu și-a dat demisia tot după o înfrângere umilitoare pentru CFR, 0-4 contra Corvinului Hunedoara în Cupă.

Cel poreclit „Bursucul” a mai antrenat în Gruia în trei mandate: iunie 2017-iunie 2018, martie 2019-noiembrie 2020 și august 2021-iunie 2023.

