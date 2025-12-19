Temperaturi în creștere și maxime de 8 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Temperaturile cresc ușor, iar maximele termice ajung la 8 grade Celsius. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru vineri, 19 decembrie|Foto: monitorulcj.ro

Vineri, 19 decembrie, temperaturile se vor menține peste cele specifice datei din calendaar. Cerul va fi variabil în sud-estul țării, cu nebulozitate persistentă în prima parte a zilei.

Și în restul teritoriului, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în nord-vest și centru, unde izolat vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 6 - 15 grade Celsius, iar cele minime între -4 și 6 grade Celsius.

În Cluj, după o dimineață răcoroasă, vremea va fi plăcută, cu un cer preponderent senin și șanse minime de precipitații. În zonele joase ale județului, pe arii restrânse se va semnala ceață, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zonele montante.

Maxima termică va indica 8 grade Celsius, iar minima termică va fi de 0 grade Celsius.

În weekend, înnorările vor deveni mai persistente, iar temperaturile vor scădea brusc, astfel că maximele nu vor depăși 5 grade Celsius.

