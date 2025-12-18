Euro ar putea depăși nivelul de 5,2 lei în 2026. Economiștii avertizează asupra impactului generat de inflație și de creșterea salariului minim.

Cursul leu-euro ar putea depăși nivelul de 5,2 lei anul viitor. Creșterea inflației, majorarea salariului minim și impozitul minim pe cifra de afaceri pot activa dezechilibrele economice.

Specialiștii avertizează că euro ar putea depăși nivelul de 5,2 lei anul viitor |Foto: Eliza Lucaciu - monitorulcj.ro

Specialiștii avertizează că euro ar putea ajunge la 5,2 lei și chiar depăși acest nivel în 2026.

La finalul lunii noiembrie, economiștii semnalau că euro va ajunge la 5,14 în următoarele șase luni, iar valoarea medie a cursului EUR/RON ar putea ajunge la 5,2045 lei în decurs de 12 luni.

Euro ar putea depăși nivelul de 5,2 lei în 2026. Economiștii avertizează asupra impactului generat de inflație și de creșterea salariului minim pe economie.

Analiștii economici au estimări pesimiste privind devalorizarea leului în fața monedei europene, în condițiile în care anul acesta, în luna mai, a fost depășit pragul istoric de 5 lei pentru 1 euro, notează Digi24.

Miercuri, Banca Națională a anunțat un curs de 5 lei și aproape 10 bani pentru un euro.

Una dintre explicațiile oferite de analiștii economici este aceea a inflației din România, care a ajuns la aproximativ 10%, în timp ce inflația din zona euro este de 2%.

Experții cred că deprecierea leului va continua și anul viitor și nu este exclus ca un euro să ajungă anul viitor să coste 5 lei și 20 de bani.

Depreciere semnificativă a leului. Euro peste 5,20 lei

Principalele cauze semnalate de CFA România care pot determina o depreciere a leului:

*Creșterea alarmantă a inflației din România, comparativ cu rata inflației de la nivel european

*Creșterea salariului minim

*Impozitul minim pe cifra de afaceri

Miercuri, Coaliția de guvernare a decis reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027. De asemenea, salariul minim brut va crește la 4.325 de lei de la 1 iulie 2026.

În același timp, România a rămas şi în noiembrie pe primul loc în UE în ceea ce priveşte inflaţia, cu o rată anuală de 8,6%, cu mult peste media UE de 2,4%, arată datele Eurostat publicate miercuri.

La finalul lunii trecute, specialiștii CFA România semnalau că valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni la 5,1410 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR/RON anticipat era de 5,2045 lei pentru un euro.

„Nu are cum să mai coboare. Sub 5 lei nu. Deci am spus că există o perioadă de relativă stabilitate a cursului determinată, pe de o parte, de intrările de capital, ca și intrările de fonduri europene”, declara guvernatorul Mugur Isărescu în cadrul prezentării raportului asupra inflației.

Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație, la 9,6% în decembrie 2025 (+0,8 puncte procentuale față de raportul anterior) și la 3,7% în decembrie 2026 (+0,7 pp), potrivit raportului trimestrial asupra inflației, prezentat vineri de guvernatorul băncii centrale, Mugur Isărescu.

