Scandal și teroare într-o familie din Fizeșu Gherlii: Un bărbat care și-a agresat partenera pe fondul consumului de alcool, reținut pentru încălcarea ordinului de protecție

Un bărbat din Fizeșu Gherlii, care și-a amenințat și agresat concubina, iar ulterior a încălcat ordinul de protecție, a fost reținut de polițiști.

Scandal și teroare într-o familie din Fizeșu Gherlii: o femeie a fost agresată fizic și amenințată de partenerul ei.

Bărbatul consumase alcool, iar pe fondul geloziei, a devenit violent față de partenera sa.

Chiar dacă ulterior a fost emis un ordin de protecție provizoriu, bărbatul nu a respectat interdicția impusă, iar în consecință a fost reținut.

Scandalul s-a produs miercuri seara, în contextul consumului de alcool. Pe fondul geloziei, bărbatul în vârstă de 55 de ani, aflat la domiciliul comun din localitatea Fizeșu Gherlii, ar fi devenit violent față de concubina sa, o femeie de 42 de ani. Acesta ar fi agresat-o fizic, totodată adresându-i și amenințări.

„În urma sesizării făcute de un membru al familiei victimei, polițiștii au intervenit la fața locului, ocazie cu care a fost emis un ordin de protecție provizoriu”, informează IPJ Cluj.

Prin acesta s-a dispus obligarea agresorului de a păstra o distanță minimă de 50 de metri față de victimă, copiii minori ai acesteia, locuința comună și unitatea de învățământ din localitate.

La scurt timp după emitere și comunicarea obligațiilor impuse prin ordinul de protecție provizoriu, bărbatul ar fi încălcat aceste măsuri, apropiindu-se la aproximativ 15 metri de locuința victimei, fiind observat de aceasta din interiorul imobilului.

În urma verificărilor efectuate, joi, bărbatul a fost depistat de polițiști în Fizeșu Gherlii și condus la sediul secției de Poliție.

„În baza probatoriului administrat, s-a dispus continuarea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie, amenințare și încălcarea ordinului de protecție provizoriu, fiind luată măsura reținerii pentru 24 de ore”, adaugă sursa citată.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au avut loc faptele și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Foto: depositphotos.com

