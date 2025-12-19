Epidemie de gripă în Ungaria: aproape jumătate dintre pacienți sunt copii și adolescenți. Noul tip de virus gripal A pune presiune pe sistemele sanitare din Europa.

Debut timpuriu al sezonului gripal în Ungaria, pe fondul noii tulpini de gripă A. Aproape 50% dintre pacienți au sub 14 ani.

Debut timpuriu al sezonului gripal în Ungaria, pe fondul noii tulpini de gripă A. Aproape 50% dintre pacienți au sub 14 ani.|Foto: Depositphotos.com

Autorităţile medicale din Ungaria au declarat epidemie de gripă la nivel naţional.

O mare parte dintre pacienţii care suferă de gripă sunt foarte tineri.

Epidemie de gripă în Ungaria: aproape jumătate dintre pacienți sunt copii și adolescenți

În Ungaria a început epidemia de gripă. Săptămâna trecută, în întreaga ţară, 38.300 de persoane s-au prezentat la medic cu simptome asemănătoare gripei, potrivit şefei Direcţiei Naţionale de Sănătate Publică, Orsolya Surján, citate de agenția de presă MTI.

Conform datelor oficiale, 48,2% dintre pacienţi au sub 14 ani, 25,7% au vârste cuprinse între 15 şi 34 de ani, iar ponderea persoanelor de peste 60 de ani este de 8,9%.

Noul tip de virus gripal A, apărut şi în Ungaria, „nuanţează tabloul”: potrivit estimărilor, noua tulpină de grip ar fi putut contribui la debutul mai timpuriu al sezonului gripal din acest an, în condițiile în care pragul epidemiologic este depăşit, de regulă, în luna ianuarie.

Autoritățile medicale din țara vecină speră ca perioada sărbătorilor de Crăciun să întrerupă valul epidemic, întrucât va fi vacanţă şcolară.

Noul tip de gripă nu provoacă îmbolnăviri mai grave, susține șefa autorității de sănătate publică din Ungaria. Vaccinarea rămâne în continuare recomandată, spune Orsolya Surján, deşi noul virus prezintă o structură antigenică diferită, imunitatea încrucişată obţinută prin vaccin oferă totuşi protecţie.

Noul tip de virus gripal A pune presiune pe sistemele sanitare din Europa

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat recent că sezonul gripal a început cu aproximativ patru săptămâni mai devreme comparativ cu sezoanele anterioare. Cel puţin 27 dintre cele 38 de ţări care au raportat date înregistrează o activitate gripală ridicată sau foarte ridicată, notează RFI.

O nouă tulpină de gripă A, cunoscută sub numele de H3N2 subclada K, pune o presiune suplimentară asupra sistemelor sanitare din unele ţări. Potrivit Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, riscul pentru populația generală este moderat, dar ridicat pentru grupele vulnerabile: persoane peste 65 de ani, cele cu boli cronice și femei însărcinate. Vaccinul sezonier este așteptat să ofere protecție împotriva formelor severe ale bolii, deși tulpina a suferit mutații care o fac mai contagioasă, menționează sursa citată.

În România, numărul cazurilor de infecții respiratorii și gripă a crescut cu peste 22% în decurs de o săptămână. Sute de cazuri au fost raportate în Cluj, aspect ce plasează județul în top 5 la nivel național.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: