Clujul, în top la infecții respiratorii și gripă. Aproape 100.000 de cazuri la nivel național.

Numărul cazurilor de infecții respiratorii și gripă a crescut cu peste 22% în decurs de o săptămână. Sute de cazuri au fost raportate în Cluj, aspect ce plasează județul în top 5 la nivel național.

În ultima săptămână au fost raportate 99.034 de cazuri de infecții respiratorii, gripă clinică și pneumonii, conform datelor publicate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).

Astfel, datele aferente perioadei 8-14 decembrie reflectă o creștere de peste 20% a infecțiilor respiratorii.

Comparativ cu săptămâna anterioară au fost înregistrate cu 22% mai multe cazuri (față de 81.174) și cu 5,6% mai puține cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (104.923).

În perioada de raportare s-au înregistrat 5.701 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 1.421 cazuri în aceeași săptămână a sezonului precedent și cu 3.018 înregistrate în săptămâna precedentă

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de 41 județe, cele mai multe fiind în:

*municipiul București (909)

*județele Botoșani (957),

*Iași (556),

*Suceava (449),

*Cluj (395)

*Neamț (320).

În județul Cluj, numărul cazurilor de gripă clinică au crescut alarmant: de la 210 în săptămâna 1 – 7 decembrie, la 395 în perioada 8-14 decembrie 2025.

„Incidența infecțiilor respiratorii a depășit nivelul mediu calculat pentru ultimele sezoane, cu intensificarea activității gripale și extinderea răspândirii geografice a circulației virusurilor gripale”, avertizează INSP.

Crește numărul infecțiilor respiratorii

*51 cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), cu 29 mai multe față de săptămâna precedentă și cu 4 mai multe față de aceeași perioadă a sezonului precedent.

*81 cazuri de gripă confirmată de laborator (38 cu virus gripal AH3, 3 cu virus gripal AH1 și 40 cu virus gripal A nesubtipat).

De la începutul sezonului au fost raportate:

*161 cazuri de gripă confirmate de laborator, din care:

*91 cazuri cu virus gripal A nesubtipat

*59 cu virus gripal AH3

*8 cu virus gripal AH1

*3 cazuri cu virus gripal B

Conform datelor oficiale, până la data de 14 decembrie 2025 au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) un număr de 1.224.913 de vaccinări antigripale (1.201.059 fiind pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 5.621 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.

