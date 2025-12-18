Protest violent al fermierilor la Bruxelles: polițiștii au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă

Violențe la Bruxelles la protestul fermierilor europeni.

Proteste violente ale fermierilor la Bruxelles în timpul summitului UE|Foto: pexels.com

Mii de fermieri din peste 40 de organizaţii din toate statele membre ale UE au protestat pe străzile Bruxellesului, pentru a denunţa impactul politicii agricole europene şi controversatul acord comercial al UE (acordul Mercosur) cu ţări din America de Sud.

Protestul a degenerat în confruntări cu poliția și acte de vandalism, relatează presa belgiană și AFP, citate de Agerpres.ro

Protest violent al fermierilor la Bruxelles: polițiștii au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă

Manifestanții au incendiat pneuri și au aruncat cu cartofi și alte obiecte asupra forțelor de ordine, care au răspuns cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene.

Un dispozitiv polițienesc numeros a fost desfășurat pentru a proteja instituțiile europene, în timp ce tot la Bruxelles are loc summitul UE. Atmosfera a fost deosebit de tensionată în Place du Luxembourg, în fața Parlamentului European.

Străzi blocate de sute de tractoare în capitala Belgiei

Conform poliției din Bruxelles, circa 7.300 de persoane au luat parte la demonstrația autorizată, participanții însoțiți de circa 50 de tractoare desfășurând un marș prin capitala belgiană în acest protest care inițial s-a desfășurat pașnic. Dar alte 950 de tractoare s-au adunat în cartierul european, unde au blocat mai multe străzi.

Poliția a intervenit cu tunuri de apă și gaze lacrimogene

După ce unii manifestanți au devenit agresivi, poliția a recurs la tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a-i dispersa, în timp ce incendierea unor anvelope și pubele din care s-au ridicat coloane de fum negru vizibile de la distanță au amplificat imaginea de violență a protestului. De asemenea, indivizi mascați au spart mai multe ferestre ale unei clădiri a Parlamentului European.

Demonstranții intervievați au menționat printre nemulțumirile lor acordul cu Mercosur și reforma Politicii Agricole Comune (PAC).

Un acord comercial controversat

Comisia Europeană dorește ca acordul comercial de liber schimb cu Mercosur să fie adoptat de statele UE până la finele anului în curs și a împărțit astfel documentul în două părți, dintre care una se referă exclusiv la comerț, ceea ce îi permite să asigure adoptarea textului numai cu o majoritate calificată (adică cel puțin 15 din cele 27 de state membre și care împreună să însumeze cel puțin 65% din populația blocului comunitar) și să elimine posibilitatea unui veto din partea vreunui stat membru, cum ar fi de pildă Franța, care cere amânarea acestui vot până anul viitor, pentru a fi negociate garanții solide pentru agricultura europeană.

În schimb, Germania, țară cu o economie axată pe exportul de produse industriale, se numără printre cele interesate de încheierea acordului comercial cu Mercosur, ce ar înlesni accesul acestor produse pe piața sud-americană, acesta fiind și un argument al Comisiei Europene în favoarea acordului. În contrapartidă, produsele agricole sud-americane, care în general beneficiază de un avantaj de cost în fața celor europene, vor putea pătrunde mai ușor pe piața UE în virtutea acestui acord, situație care dezavantajează fermierii europeni și statele UE cu sectoare agricole puternice.

Propunerile Comisiei Europene privind Politica Agricolă Comună (PAC) reprezintă un alt motiv de nemulțumire pentru fermierii europeni, întrucât în viitorul buget european multianual (2028-2034) fondurile alocate acestei politici ar urma să fie reduse cu 20% și în plus PAC ar urma să fuzioneze cu politica de coeziune.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: