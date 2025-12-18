Două creșe și o grădiniță, deschise în decembrie la Cluj: 260 de copii beneficiază de spații educaționale noi, modernizate cu bani europeni

Sute de copii învață în condiții moderne, după deschiderea de noi spații educaționale la Cluj.

Condiții moderne pentru educație de calitate, la Cluj: sute de copii beneficiază de noi spații educaționale|Foto: Emil Boc - Facebook

În total, 260 de copii au intrat în noile spații educaționale. Este vorba de o creșă nouă, precum și de o grădiniță și o creșă modernizate din fonduri europene și bani de la bugetul local.

Creșa „Martinel/Grădinița „Poienița”, spațiu educațional modern, cu o capacitate de 200 de locuri, modernizate cu bani europeni|Foto: Emil Boc - Facebook

Lucrările de modernizare a infrastructurii educaționale din Cluj-Napoca cuprind peste 30 de sedii de școli, grădinițe și creșe.

Spații educaționale noi, modernizate cu bani europeni pentru 260 de copii, la Cluj

„În decembrie am dat în folosință o creșă construită de la zero. Și am modernizat încă o creșă și o grădiniță.

În total sunt 260 de locuri noi în creșe și grădinițe modernizate la Cluj-Napoca.

Nu ne orpim, investiția în educație va continua. Este cea mai bună și mai sigură investiție”, a declarat primarul Emil Boc în cadrul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Creșă nouă în cartierul Între Lacuri

Creșa noua realizată de administrația locală (Creșa „Lacul fermecat”) dispune de 60 de locuri și oferă copiilor condiții adaptate de studiu. Noul spațiu educațional, situat în cartierul Între Lacuri, a fost deschis la începutul lunii decembrie, astfel că trei grupe de copii beneficiază de un spațiu educațional modern și cu dotări la ultimele standarde.

Creșă nouă în cartierul Între Lacuri|Sursa: Emil Boc - Facebook

Astfel, oficiile şi spălătoria sunt utilate cu echipamente profesionale. Creșa beneficiază inclusiv de sistem de supraveghere video și control acces.

De asemenea, spațiile verzi au fost amenajate cu sistem de irigații și loc de joacă.

Creșa „Matinel” și grădinița „Poienița”: condiții moderne pentru educație de calitate

Totodată, recent, copiii au intrat în noile spații modernizate de Primărie: creșa „Martinel” și grădinița „Poienița”.

Creșa „Matinel” și grădinița „Poienița”: condiții moderne pentru educație de calitate|Foto: Emil Boc - Facebook

Primăria a finalizat lucrările din cadrul proiectului european finanțat prin PNRR pentru modernizarea unei noi unități educaționale, în cartierul Gheorgheni: 200 de copii de la Grădinița „Poienița” și Creșa „Martinel” se bucură de acum de spații noi, eficiente energetic, dotate și sigure.

Valoarea investiției este de 8,86 milioane lei, bani europeni și de la bugetul local.

Proiectul a inclus instalarea de sisteme de ultimă generație pentru reducerea consumului de energie, a emisiilor de dioxid de carbon și creșterea calității aerului, respectiv sisteme eficiente de încălzire/răcire.

Creșa din cartierul Gheorgheni dispune de 60 de locuri și oferă copiilor condiții adaptate de studiu|Foto: Emil Boc - Facebook

De asemenea au fost refăcute spațiile interioare, montate instalații interioare noi (sanitare, electrice, alimentare cu apă) eficiente energetic, interconectate printr-un sistem de control centralizat. Spațiile au fost amenajate și dotate conform standardelor, în concordanță cu vârsta copiilor.

Alte 5 creșe sunt în construcție, astfel încât capacitatea va crește cu 500 de locuri în creșele din Cluj.

Până la începutul anului școlar, 17 instituții de învățământ de toate nivelurile au fost modernizate în Cluj-Napoca.

Alte 20 de școli, grădinițe și creșe sunt modernizate pe parcursul acestui an școlar, iar copiii vor beneficia de condiții moderne de studiu de la finalul acestui an, dar și din vara lui 2026, atunci când ultimele proiecte de reabilitare vor fi încheiate.

