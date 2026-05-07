Alin Tișe: „PNL revine la butoanele «interesului național»”. Soluții pentru guvernare după moțiunea de cenzură.

Soluții posibile pentru depășirea crizei guvernamentale: refacerea coaliției rămâne o alternativă prin „compromisuri” acceptate de toate părțile implicate. „PNL-isti numiți în diferite instituții, stați liniștiți, că nu trebuie să vă dati demisia, că partidul revine la butoanele «interesului național»”, spune președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean | Foto: monitorulcj.ro

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, semnalează că actuala criză guvernamentală poate sfârși printr-o alianță PSD - PNL - USR – UDMR.

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, liberalul clujean Alin Tișe ironizează poziția PNL în contextul crizei guvernamentale și descifrează „silogismul guvernării”.

„În urmă cu ceva timp am mai explicat, printr-un silogism simplu, posibilitățile guvernării, legat de moțiunea de cenzură.

Mințile infierbântate sau odihnite m-au etichetat atunci, ba PSD-ist, ba AUR-ist și în câte alte feluri.

Dar, am avut dreptate.

Acum avem o altă realitate politică, urmare a căderii guvernului prin moțiune, pe care o explic tot printr-un silogism.

Sursa: Alin Tișe - Facebook

Să simplificăm logic:

Premise

1. Președintele vrea guvern majoritar, fără AUR

2. Singura majoritate posibilă: PSD+PNL+USR+UDMR

3. USR merge doar cu PNL

4. PNL nu vrea guvernare, dar ar intra dacă „nu există altă soluție”.

5. PSD vrea govern, dar are condiții interne (ex. fără Bolojan).

Silogism simplu:

• Dacă există guvern majoritar → trebuie să includă PNL.

• Dacă PNL nu vrea, dar nu există alternativă → PNL va intra.

• Dacă PNL intră → USR intră.

• Dacă PSD vrea guvern → acceptă compromisuri.

Rezultat simplu:

Se reformează un govern majoritar PSD + PNL + USR + UDMR, cu compromisuri interne privind guvernare din partea PSD, iar PNL reintră la guvernare «chemat de responsabilitatea față de țară» și context, cu rederinirea relației cu PSD.

PS:

Silogismul meu nu are în vedere un guvern minoritar susținut din opozitie de către unul sau mai multe partide. Posibil, dar puțin probabil - nedorit real, nici de PSD și nici de PNL!

PNL-isti numiți în diferite instituții, stați liniștiți, că nu trebuie să vă dati demisia, că partidul revine la butoanele «interesului național»”, notează Alin Tișe în mesajul citat.

