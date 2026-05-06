PSD așteaptă prăbușirea PNL. Cine pregătește înlăturarea lui Bolojan?

PSD mizează pe o posibilă scindare în rândul liberalilor. Cine vrea debarcarea lui Bolojan?

Foto: colaj gov.ro/presidency.ro/Sorin Grindeanu – Facebook

Social-democrații fac calcule pentru continuarea guvernării – alături de PNL, dar fără Bolojan. Nu este exclusă nici varianta opoziției social-democraților, însă scenariul rămâne unul incert.

Social-democrații sunt convinși că „după ce trece emoția” de la moțiunea de cenzură, în maximum 10 zile, lucrurile se vor așeza și se va contura o majoritate care să susțină un nou Guvern, potrivit unor surse social-democrate.

Altfel spus, PSD așteaptă apariția unor rupturi în interiorul PNL: forțarea plecării lui Bolojan de către tabăra liberală care susține rămânerea la guvernare.

PNL a reconfirmat, marți seara, că nu va mai face guvern cu PSD. Rezoluția a fost adoptată de liberali în urma ședinței extinse a Biroului Politic Național: 50 de voturi pentru susținerea propunerii lui Ilie Bolojan de rămânere în opoziție și 4 abțineri.

Mai mulți lideri din PNL – Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc și Hubert Thuma, liderul liberalilor din Ilfov, au pledat pentru continuarea guvernării (alături de PSD).

De fapt, tabăra anti-Bolojan a plecat, marți seara, din ședința Biroului Politic Național înainte de adoptarea rezoluției de rămânere în opoziție a partidului.

Congresul care poate separa apele

În condițiile în care grupul Predoiu – Thuma va continua presiunile pentru continuarea guvernării împreună cu PSD, un posibil congres al PNL ar clarifica situația din partid: un vot final pentru rămânerea în opoziție sub conducerea lui Bolojan.

Primarul Capitalei, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, alături de alți lideri din PNL, au pledat pentru rămânerea în opoziție și susținerea lui Ilie Bolojan, după moțiunea de cenzură PSD-AUR.

După demiterea Executivului, Nicușor Dan a anunțat, într-o scurtă declarație de presă susținută luni seara la Palatul Cotroceni, că va începe consultările pentru formarea unui nou guvern.

