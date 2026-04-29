Alin Tișe: „Atenție la aleșii PNL care vor putea migra spre AUR”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe a atras atenție cu privire la situația din Partidul Național Liberal, în contextul moțiunii de cenzură.

Foto: Alin Tișe

„Ambramburica politică. PNL, cu un scor «uriaș de 12%» nu-i așa, se gândea și încă gândește, că poate guverna singur, adică «singur» doar de ochii lumii, de fapt cu parlamentari «furați» de la AUR. Știu, da, da… «în interes național». Scuze, în interesul lui național! Pe cine mai conving…!? Nu ați înțeles! Noi suntem niște tolomaci…”, a scris Alin Tișe, miercuri, 29 aprilie, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Președintele CJ Cluj a mai spus că interesul național nu este cum îl vede el și cu alți oameni, ci este doar așa cum îl vede conducerea partidului, în majoritate incompetentă politic, fără voturi luate de la electorat. Totodată, șeful forului județean a atras atenția că acum, unii aleși PNL ar putea migra spre AUR.

„Doar că, surpriză, se pare că alții i-au luat-o înainte PNL-ului și i-au «furat» pe cei de la AUR. Extremiștii …de ei, ce sunt!? Ce să vezi? Acum culegem ce am vrut să semănăm… Doamne ferește!

PS:

PNL spera mai departe ca parlamentarii extremiști de la AUR, ii vor salva și nu vor vota moțiunea. Furați fiind, ca «mireasa politică». Atenție însă la aleșii locali PNL, care vor putea migra acum spre AUR, dacă tot e bun acum și a devenit frecventabil pentru PNL”, a conchis Alin Tișe.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: