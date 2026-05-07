UTCN a lansat proiectul Ro-Green, o investiție de aproximativ 15 milioane de euro în mobilitate sustenabilă

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a organizat miercuri, 6 mai 2026, evenimentul de lansare oficială a proiectului Ro-Green Sustainable Electric Mobility Solutions, o inițiativă strategică de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul mobilității sustenabile.

Proiectul, în valoare de aproximativ 15 milioane de euro, demarat la finalul anului trecut, este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027 și este implementat în baza Contractului de finanțare nr. 390085/11.11.2025.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului academic, ai administrației publice centrale și locale și ai sectorului industrial pentru a marca începutul etapelor operaționale ale proiectului și pentru a consolida colaborarea între parteneri.

Ro-Green este coordonat de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și implementat în parteneriat cu patru parteneri industriali: Brizard România, Tehnologistic, Nicmar-Danci și Tehnopro Engineering. Acesta vizează dezvoltarea unor soluții tehnologice avansate în domeniul mobilității verzi, aducându-le la un nivel de maturitate tehnologică până la TRL 9, pentru rezultatele asumate prin proiect.

Proiectul urmărește dezvoltarea și validarea a trei direcții tehnologice principale: soluții pentru platforme aeriene electrice de tip UAV/eVTOL, o stație modulară de încărcare bazată pe energie regenerabilă și un sistem de integrare/poziționare a pilelor de combustie cu hidrogen pentru aplicații de mobilitate terestră.

„Este un moment de referință pentru universitatea noastră, pentru Cluj-Napoca, pentru regiunea de Nord-Vest și pentru viitorul tehnologic al României. Ro-Green răspunde uneia dintre marile provocări ale timpului nostru: tranziția către o mobilitate mai curată, mai inteligentă, mai sigură și mai competitivă”, a precizat prof. dr. ing. Vasile Țopa, rectorul Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Directorul proiectului a subliniat importanța acestui demers în dezvoltarea ecosistemului de inovare.

„La nivel național, Ro-Green contribuie la poziționarea României în domenii tehnologice strategice. Hidrogenul, electrificarea, conducerea autonomă, materialele avansate și mobilitatea aeriană urbană sunt domenii care, alături de inteligența artificială, definesc competitivitatea industrială a următorilor ani. România nu își permite să rămână doar piață de consum. Trebuie să devină și spațiu de dezvoltare, testare și producție de soluții tehnologice. La nivel european, proiectul se aliniază direcțiilor privind tranziția verde, reducerea emisiilor, digitalizarea și dezvoltarea tehnologiilor avansate”, a spus prof. dr. ing. Nicolae Vlad Burnete, directorul proiectului.

Componenta de transport aerian și infrastructura de încărcare cu energie regenerabilă sunt susținute de o echipă extinsă de specialiști.

„Vorbim despre peste 60 de cercetători și peste 40 de cadre didactice, fiecare cu expertiza sa. Am construit un consorțiu bazat pe competențe, care ne permite să acoperim toate zonele critice și să dezvoltăm soluții avansate pentru sisteme aeriene”, a completat conf. dr. ing. Petre-Dorel Teodosescu, coordonator al componentei de transport aerian.

La rândul său, coordonatorul componentei de transport terestru a evidențiat direcțiile tehnologice pe termen mediu și lung.

„Considerăm că suntem capabili să oferim la finalul acestui proiect o soluție în care integrarea mobilității electrice pe baterii, mobilității electrice cu pile de combustie și conducerea autonomă vor reprezenta un sistem coerent. Conceptul nostru presupune că vehiculul pe care dorim să-l achiziționăm și asupra căruia vom interveni cu soluțiile noastre tehnologice să reprezinte nu doar o soluție de mobilitate, ci și una de învățare și validare tehnologică, cu potențial de a genera noi direcții de cercetare pentru orizontul 2030–2035”, a explicat prof. dr. ing. Bogdan Varga, coordonator componentă transport terestru.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 76 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 15 milioane de euro, din care peste 67 de milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Prin rezultatele asumate, proiectul Ro-Green își propune să contribuie la dezvoltarea unor tehnologii competitive la nivel european, să stimuleze transferul tehnologic către mediul economic și să creeze noi oportunități de cercetare și inovare în domeniul mobilității sustenabile.

