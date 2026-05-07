Eficiență energetică și regenerare urbană, în Florești: blocuri cu panouri solare și stații de încărcare electrică. Bogdan Pivariu: „Un pas important spre o comunitate mai verde”.

Pas important în Florești pentru o comună mai „verde": Investiția de 23 de milioane de lei pentru transformarea integrală a 9 blocuri și dotarea acestora cu panouri solare, a fost finalizată.|Foto: Bogdan Pivariu - Facebook
Primarul Bogdan Pivariu a anunțat încheierea unei investiții însemnate în Florești, care a vizat eficientizarea energetică a mai multor blocuri din zona străzii Gheorghe Doja.
Proiectul derulat de Primăria Florești a vizat lucrări complexe de reabilitare și modernizare, cu un impact direct asupra consumului de energie și a confortului locatarilor.
Eficiență energetică și regenerare urbană, în Florești: blocuri cu panouri solare și stații de încărcare electrică. Bogdan Pivariu: „Un pas important spre un Florești mai verde”.
„Blocurile vechi, cu probleme de hidroizolație și ineficiente termic au fost transormate în imobile cu aspect modern și eficiente termic.
Aceasta nu a fost doar o resposabilitate civică, ci și o acțiune esențială pentru mediu.
Am investit peste 23 de milioane de lei, din bani europeni, pentru reabilitarea a peste 18.000 mp de apartamente”, a anunțat, joi, primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.
„Suntem încântați de rezultatele obținute și avem în plan să continuăm acest tip de proiecte pentru a face Floreștiul o comunitate mai verde și mai sustenabilă”, a adăugat primarul Bogdan Pivariu.
9 imobile au fost reabilitate termic în urma investiției de peste 23 de milioane de lei, fonduri europene: suprafața reabilitată este de peste 18.000 mp
În cadrul proiectului a fost înlocuită întreaga suprafață vitrată, iar fațadele blocurilor au fost izolate și reabilitate. Imobilele au fost dotate cu panouri solare, iar iluminatul public din zonă a fost înlocuit cu corpuri LED eficiente. De asemenea, zona a fost dotată cu 7 stații de încărcare pentru mașini electrice.
