Un jucător de la „U” Cluj l-a dat pe spate pe Hagi!

Gheorghe Hagi (61 de ani), actualul selecționer al României, a rămas impresionat de un jucător care evoluează acum pentru Universitatea Cluj.

Oucasse Mendy a ajuns în Superligă în ultima perioadă de mercato / Foto: Mădălina IVAN

Oucasse Mendy, unul dintre ultimii jucători transferați la „U” Cluj, a impresionat după primele evoluții în Superligă.

Sosit de la RAAL La Louviere, echipă din prima ligă belgiană, jucătorul a fost la un pas de CFR Cluj înainte să ajungă pe Cluj Arena, însă a fost și pe radarul celor de la Farul.

Ianis Zicu, fost antrenor al echipei de la malul mării, a recunoscut că a rămas impresionat de fotbalistul crescut de Marseille, însă transferul nu s-a materializat din rațiuni financiare.

„Mendy, care e la U Cluj, în vară l-am văzut eu, cu Zoli (n.r. Zoltan Iașko), cu Tibi Curt și cu Gică Hagi, și, după 7 minute, am spus: «Da, hai să-l luăm!». Instant.

L-am sunat și a doua zi a spus că mai așteaptă și s-a dus în altă parte. Apoi a venit probabil pe 12-14.000 (n.r. - de euro pe lună) la U Cluj. Noi oricum nu puteam să plătim atât”, a spus Ianis Zicu pentru Digi Sport.

