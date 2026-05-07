  • Flux RSS
Sport

Un jucător de la „U” Cluj l-a dat pe spate pe Hagi!

Gheorghe Hagi (61 de ani), actualul selecționer al României, a rămas impresionat de un jucător care evoluează acum pentru Universitatea Cluj.

Oucasse Mendy a ajuns în Superligă în ultima perioadă de mercato / Foto: Mădălina IVAN Oucasse Mendy a ajuns în Superligă în ultima perioadă de mercato / Foto: Mădălina IVAN

 

 


 

Oucasse Mendy, unul dintre ultimii jucători transferați la „U” Cluj, a impresionat după primele evoluții în Superligă.


 

Sosit de la RAAL La Louviere, echipă din prima ligă belgiană, jucătorul a fost la un pas de CFR Cluj înainte să ajungă pe Cluj Arena, însă a fost și pe radarul celor de la Farul.


Ianis Zicu, fost antrenor al echipei de la malul mării, a recunoscut că a rămas impresionat de fotbalistul crescut de Marseille, însă transferul nu s-a materializat din rațiuni financiare.

„Mendy, care e la U Cluj, în vară l-am văzut eu, cu Zoli (n.r. Zoltan Iașko), cu Tibi Curt și cu Gică Hagi, și, după 7 minute, am spus: «Da, hai să-l luăm!». Instant.


L-am sunat și a doua zi a spus că mai așteaptă și s-a dus în altă parte. Apoi a venit probabil pe 12-14.000 (n.r. - de euro pe lună) la U Cluj. Noi oricum nu puteam să plătim atât”, a spus Ianis Zicu pentru Digi Sport.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI:

Titlul în Superligă poate fi decis în această etapă! Care sunt condițiile care trebuie îndeplinite

Issouf Macalou, ca și plecat de la „U” Cluj! Au sosit deja primele oferte pentru ivorian

Ultimele Stiri
abonare newsletter