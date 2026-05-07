Sediul AUR Cluj, vandalizat după votul moțiunii de cenzură. Dosar penal pentru distrugere.

Sediul AUR din Cluj-Napoca a fost vandalizat: incidentul a fost înregistrat la scurt timp după moțiuniea de cenzură din Parlament. Reprezentanții partidului condamnă incidentul, care este incompatibil cu principiile unui stat democratic.

Foto: Alianța pentru Unirea Românilor - Facebook

Un geam a fost spart, marți noaptea, la sediul AUR din Cluj, cu o piatră aruncată din exterior.

Incidentul a avut loc după moţiunea de cenzură votată şi de parlamentarii AUR, care a dus la demiterea Guvernului.

Un bărbat suspectat că a aruncat cu o piatră în geam, în vârstă de 34 de ani, a fost identificat de polițiști. Cazul este cercetat într-un dosar penal pentru distrugere, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Incidentul a fost condamnat public de reprezentanții AUR Cluj:

„Filiala AUR Cluj condamnă ferm actele de vandalism petrecute asupra sediului nostru după votarea moțiunii. Considerăm inadmisibil ca într-un stat democratic anumite persoane să înțeleagă exprimarea opiniilor politice prin distrugere, intimidare și violență!

Spargerea geamurilor și vandalizarea unui sediu politic nu reprezintă un act de democrație, ci o manifestare care contravine valorilor unui dialog civilizat și respectului reciproc ce trebuie să existe într-o societate normală, iar transmiterea unor mesaje prin astfel de practici nu va intimida filiala AUR Cluj”, se arată în comunicatul publicat de AUR Cluj pe pagina de Facebook.

Guvernul Bolojan a fost demis marți, după adoptarea moțiunii de cenzură inițiate de parlamentarii PSD, AUR și PACE - Întâi România.

