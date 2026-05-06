Alin Tișe, atac dur la PNL: „Un partid nereformat, condus de oameni incompetenți politic”

Mesaj dur transmis de liberalul clujean Alin Tișe la adresa PNL. „Rămâne nereformat, indiferent câte tabere vor face”, spune președintele Consiliului Județean Cluj.

PNL a decis, marți seara, rămânerea în opoziție.

Decizia a fost asumată cu 50 de voturi pentru susținerea propunerii lui Ilie Bolojan și 4 abțineri.

Liberalul clujean Alin Tișe critică lipsa de reformă profundă din interiorul partidului, „condus, în majoritate, de oameni incompetenți politic, trădători”.

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, Tișe își clarifică poziția fără echivoc față de PNL:

„Nu mă mai interesează demult ce se întâmplă în PNL! Un partid nereformat, condus, în majoritate, de oameni incompetenți politic, trădători care nu au câștigat nici măcar o competiție electorală, rămâne nereformat, indiferent câte tabere, găști, platforme sau alternative vor face. Pe mine astfel de oameni nu mă mai conduc și nici nu ar avea cum. Iar ca mine sunt foarte mulți în acest partid”, notează Alin Tișe în mesajul citat.

Liberalul clujean afirmă tranșant că nu va candida la nicio funcție în partid:

„Nu mă interesează nici o funcție în acest partid și nu voi mai candida la nici o poziție în cadrul acestuia!

Interesul național deținut doar de PNL cu 12% s-a frânt!”, adaugă președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

