Biluțele decid tot, Alin Tișe critică moțiunea de cenzură și vorbește despre trocuri politice și „interes național” fals

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a criticat moțiunea de cenzură într-o postare publică, pe care a numit-o „moțiunea «biluțelor»”, făcând referire la negocierile politice și la modul în care sunt exprimate voturile.

Alin Tișe a publicat un mesaj pe rețelele sociale în care ironizează moțiunea de cenzură și mecanismele politice din jurul acesteia.

Alin Tișe a publicat un mesaj pe rețelele sociale în care ironizează moțiunea de cenzură și mecanismele politice din jurul acesteia.

„Moțiunea de cenzură recent demarată, sau “a biluțelor”, nu se remarcă prin nimic, ci doar prin mișcarea biluțelor. Asta este și ideea, de fapt.”

Acesta descrie diferențele dintre modul în care sunt gestionate voturile:

„Unii le vor arăta, mândri, la vedere pe masă - transparente, numărabile, aproape naive. Alții le vor ține ascunse, bine păstrate „în bancă”, unde votul devine monedă și conștiința, dobândă negociabilă.”

Referiri la „interesul național”

În aceeași postare, Tișe face referire la modul în care este invocat „interesul național” în discursul politic:

„Era să uit cel mai important slogan de “galerie politică”, scris cu patos în punctajele partidelor: și anume, că peste toate, tronează solemn „interesul național”, al partidului și al șefilor, “goi” în majoritatea lor - “greii fără voturi”, acel paravan care acoperă orice: frică, troc, trădare.”

„Interesul național evident, este apărat și deținut întotdeauna doar de cei de la butoane.”

„Câștigă direcția în care se rostogolesc biluțele”

Președintele CJ Cluj susține că rezultatul nu depinde de oameni sau doctrină: „În final, nu oamenii câștigă, nici doctrina și nici cei care muncim să aducem voturi la partid, pentru ca unii incompetenți să ajungă șefi și grei pe la București. Câștigă direcția în care se rostogolesc biluțele.”

De asemenea, acesta face referire la negocierile politice care urmează: „Urmează câteva zile de negociere asiduă și trocuri pentru aceste biluțe..., întrucât atât a mai rămas din interesul național!”

Postarea se încheie cu o concluzie despre rezultatul votului: „Iar când se trage linie, aflăm unde s-au rostogolit toate bilele…, căci acolo e și „interesul național”.”

