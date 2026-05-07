Bolojan, mesaj pentru liberali: „Am separat apele: PNL a ales drumul bun”

Într-un mesaj adresat colegilor liberali, Ilie Bolojan readuce în atenție două momente semnificative pentru PNL: alianța cu PSD, printr-un vot „formal” dat de partid în timpul guvernării Cîțu și asumarea unei decizii clare în fața propriului electorat, prin distanțarea fără echivoc față de social-democrați, în urma votului de marți în BPN.

„Deciziile se luaseră în alte birouri, biroul de conducere al PNL doar le formaliza”, spune Ilie Bolojan, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, cu privire la momentul în care fostul președinte liberal Florin Cîțu a decis intrarea la guvernare cu PSD.

Însă, prin decizia asumată clar - 50 voturi pentru opoziție și patru abțineri - PNL a decis în ședința de marți seara, după moțiunea de cenzură, distanțarea clară față de PSD.

Astfel, după cum arată Bolojan, opoziția rămâne o soluție pertinentă pentru PNL, o decizie asumată în fața propriului electorat.

„Sunt în PNL de peste 30 de ani.

Am trecut prin bune și rele. M-am bucurat de victoriile obținute și de reușitele primarilor noștri. M-au întristat eșecurile și deciziile greșite.

Am cunoscut oameni de caracter. Prin prieteniile legate, PNL a fost pentru mine a doua familie.

În cei peste 20 de ani în administrație, am căpătat convingerea că nu poți moderniza o comunitate sau o țară fără o bună guvernare și o amprentă liberală. Am probat asta la Oradea și în multe locuri din țară. Am încercat și la București.

În ultimii ani, am asistat la multe dintre deciziile complicate ale PNL. Două dintre ele, la care am participat, au fost relevante.

Prima: anul 2021, ședința conducerii PNL, la Vila Lac. Sunt mai mulți absenți.

Președintele de atunci al PNL, Florin Cîțu, după ce fusese «ales» pe un discurs anti-PSD, supune votului formarea alianței cu PSD.

Cine este pentru?

Puțini ridică mâna, rușinați. Nu se numără voturile.

Cine este împotrivă?

Puțini ridică mâna. Se numără aceste voturi.

Deși majoritatea nu ridică mâna la nicio întrebare, Cîțu trage concluzia că diferența dintre cei prezenți și cei care au votat împotrivă înseamnă un vot pentru alianța cu PSD.

Deciziile se luaseră în alte birouri, biroul de conducere al PNL doar le formaliza”, notează liderul PNL, Ilie Bolojan, în mesajul citat.

Președintele PNL susține că, în perioada care a urmat, apele s-au tulburat, ceea ce s-a văzut la alegerile din 2024:

„Ne-a trecut glonțul pe la ureche”.

Acum, susține Ilie Bolojan, decizia PNL de a se distanța de PSD a fost luată „în biroul de conducere al PNL, nu în alte birouri”.

„A doua: 2026, ședința extinsă a conducerii PNL, alaltăieri.

După avertizarea dată PSD că duce țara într-o criză și că nu vom mai colabora cu ei dacă fac asta, în calitate de președinte al PNL supun votului să nu mai facem coaliție cu ei și intrarea în opoziție.

După o dezbatere cu replici și argumente, cine este pentru?

50 de colegi ridică mâna. Am văzut în ochii multora demnitatea recâștigată.

Cine este împotrivă?

Nicio mână ridicată. 4 nu au votat.

Am separat apele. S-au limpezit.

Decizia a fost luată în biroul de conducere al PNL, nu în alte birouri.

PNL și-a recâștigat cu această decizie ceea ce nicio funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra: respectul de sine.

E prima condiție să recâștigăm încrederea românilor”, adaugă liderul PNL în mesajul citat.

Ilie Bolojan și-a exprimat convingerea că „PNL a ales drumul bun”:

„Știu că nu va urma o perioadă ușoară și că nu există rezultate fără efort, fără echipă și fără depășirea unor greutăți.

Dar am convingerea că PNL a ales drumul bun”, mai spune președintele PNL, Ilie Bolojan.

