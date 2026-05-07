Oana Gheorghiu: „Sorin Grindeanu a avizat listarea la bursă a unor companii de stat”. Reacția liderului PSD.

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a făcut public, miercuri, un document în care arată că liderul PSD Sorin Grindeanu, în calitate de ministru al Transporturilor, a avizat anul trecut listarea la bursă a unor companii de stat.

Listarea la bursă a unor companii de stat a fost unul dintre motivele invocate de PSD pentru inițierea moțiunii de cenzură.

„Dovada minciunii domnului «Nu Ne Vindem Țara» Sorin Grindeanu.

Ieri (marți – n.red.), în Parlament, domnul președinte PSD Sorin Grindeanu a dărâmat Guvernul pentru a opri listarea companiilor de stat. Însă anul trecut, domnul ministru PSD al Transporturilor Sorin Grindeanu a avizat listarea la bursă a următoarelor companii de stat:

*TAROM;

*Compania Națională Aeroporturi București;

*Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A.;

*Societatea Carpatica Feroviar România S.A.;

*Compania Națională Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia”, a scris vicepremierul Oana Gheorghiu pe Facebook.

În același document, precizează Oana Gheorghiu, sunt propuse și: CEC Bank; Poșta Română; Loteria Română; Imprimeria Națională; Eximbank; Romarm; Cuprumin; Societatea Națională a Sării Salrom; ROMGAZ S.A.; OIL Terminal S.A.; Complexul Energetic Oltenia; ELCEN; CNAIR; Uzina Termoelectrică Midia; Societatea Națională a Apelor Minerale.

„Am primit acest document astăzi. Evident, am verificat autenticitatea sa și am primit confirmarea că documentul este original. Documentul cuprinde lista de companii, argumentație, calendar, plan de acțiune. Toate aceste elemente, avizate de domnul Sorin Grindeanu. Ce mai zice documentul? - că listarea companiilor de stat este recomandare OECD; că e obiectiv asumat prin PNRR; că e necesară pentru atingerea jalonului 443; că trebuie selectați intermediari autorizați, adoptate hotărâri de guvern, pregătite ofertele publice. Așadar, domnul Sorin Grindeanu l-a dat jos pe Ilie Bolojan pentru că acesta din urmă voia listarea companiilor de stat. Adică exact ceea ce domnul Sorin Grindeanu avizase el însuși anul trecut. Astăzi, domnul Sorin Grindeanu este propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru'”, a afirmat Oana Gheorghiu.

Guvernul Bolojan a fost demis marți, după adoptarea moțiunii de cenzură inițiate de parlamentarii PSD, AUR și PACE - Întâi România.

Reacția liderului PSD: „Un exercițiu de imaginație”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat, printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook în care susține că proiectul nu a fost inițiat de el, ci de liberalul Mihnea Claudiu Drumea, fost secretar general al Guvernului, și că nu este vorba de toate companiile menționate.

„Am citit cu atenție postarea doamnei Oana Gheorghiu. Înțeleg indignarea, mai ales când nu citești prima pagină din document. Dacă ar fi citit-o, ar fi observat că memorandumul a fost inițiat de Mihnea Claudiu Drumea, colegul de partid al domnului Ilie Bolojan. Dacă tot a făcut efortul să îl publice, să îl și citim împreună. Până la capăt, nu doar până unde convine. Doamna Gheorghiu confundă «propunere» cu «aprobare». Memorandumul conține trei liste distincte, nu una singură. Lista propunerilor brute primite de la Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Bursa de Valori București și Fondul Proprietatea (paginile 5-6). De aici a copiat doamna Gheorghiu lista ei roșie. Lista intermediară rezultată după ședințele de lucru - 6 companii (pagina 6). Lista finală propusă Guvernului spre aprobare (pagina 9, «Concluzii») - trei companii: CNCIR, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime, Societatea Carpatica Feroviar România”, transmite Grindeanu, miercuri, pe Facebook.

El adăugă că TAROM, Compania Națională Aeroporturi București, Aeroportul Timișoara, CEC Bank, Poșta Română, Loteria, ROMGAZ, ELCEN, CNAIR, Salrom, Eximbank nu sunt în lista finală, ci sunt propuneri respinse.

„Doamna Gheorghiu le prezintă ca propuneri aprobate. Asta nu este o interpretare diferită a faptelor. Este o inversare a lor! Nu am avizat «vânzarea» niciunei companii. Ce am avizat, ca ministru al Transporturilor, este un memorandum tehnic care: analizează cadrul legal aplicabil unei eventuale listări, enumeră propunerile primite de la diverse instituții, filtrează acele propuneri și propune Guvernului o listă scurtă de trei companii.

Avizul meu privește documentul în ansamblu, inclusiv concluziile lui, adică inclusiv excluderea TAROM, CNAB și a celorlalte companii pe care doamna Gheorghiu le prezintă ca fiind «avizate de mine». A spune că am avizat listarea TAROM pe baza unui document care explică de ce TAROM nu este propusă pentru listare este, ca să fiu blând, un exercițiu de imaginație”, menționează președintele PSD.

