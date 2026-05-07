Titlul în Superligă poate fi decis în această etapă! Care sunt condițiile care trebuie îndeplinite

Universitatea Craiova și „U” Cluj și se luptă de la egal la egal pentru titlul de campioană în această ediție a Superligii.

Universitatea Craiova și „U” Cluj și se luptă pentru titlu / Foto: Mădălina IVAN

Înaintea etapei cu numărul #8 din play-off, Universitatea Craiova și „U” Cluj sunt despărțite de doar trei puncte: oltenii au 45 de puncte, în timp ce ardelenii sunt la trei lungimi în spate.

Cele două echipe se vor întâlni la Craiova, peste două etape, însă este posibil ca duelul de pe „Ion Oblemenco” să nu mai aibă nicio miză la ora meciului. Cum este posibil?

Universitatea Craiova se va deplasa la Cluj pentru duelul cu CFR în această etapă, în timp ce „U” Cluj așteaptă vizita celor de la Rapid.

Dacă oltenii vor câștiga acest meci iar „studenții” nu vor obține niciun punct în această rundă, atunci titlul va fi decis și va ajunge în Bănie.

Calcule: În acest moment, cele două echipe sunt despărțite de doar trei puncte. Dacă scenariul de mai sus ar fi respectat, la finalul etapei vor fi șase puncte între primele două locuri.

Nici scenariul în care ar câștiga ultimele două etape iar Craiova ar pierde de două ori nu ar mai putea face ca „U” Cluj să termine sezonul pe primul loc întrucât oltenii au încheiat mai sus sezonul regulat.

