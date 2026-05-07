Vreme instabilă, ploi și maxime de 25 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea devine instabilă: șanse crescute de precipitații și temperaturi de 25 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru joi, 7 mai| Foto: monitorulcj.ro

Joi, 7 mai, vremea va fi ușor instabilă în vestul, nordul și centrul țării.

Se vor semnala perioade cu înnorări accentuate, averse și pe alocuri descărcări electrice în Crișana și Maramureș, în Banat și Transilvania, iar după-amiaza și noaptea și în zonele montane.

Izolat vor fi cantități de apă însemnate de peste 15…20 l/mp și grindină.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale, mai ales în timpul ploilor.

Temperaturile maxime se vor situa între 20 - 29 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 - 13 grade Celsius.

În Cluj, temperaturile scad ușor față de ziua precedentă, astfel că maximele termice ajung la 25 de grade, iar minima termică va indica 13 grade Celsius.

Vremea va deveni instabilă, cu înnorări temporare și șanse crescute de precipitații, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană a județului.

Până spre finalul săptămânii vremea se va menține capricioasă, va ploua, iar temperaturile maxime vor alterna între 20 – 24 de grade Celsius.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: