PNL trece în opoziție. Bolojan: „PNL confirmă că are demnitate. Vom lucra pentru a construi un pol de modernizare”.

Partidul Național Liberal a decis, marți, în urma unei ședințe extinse, trecerea în opoziție. „Prin decizia de azi, PNL confirmă că are demnitate și că va lucra pentru a construi un pol de modernizare, un pol fără privilegii, fără sinecuri”, spune Ilie Bolojan.

Biroul Politic Național al PNL a decis, marți seară, după moțiunea de cenzură, trecerea în opoziție, în cadrul unei ședințe care a durat mai bine de patru ore

Potrivit rezoluției adoptate de PNL, partidul va intra în opoziție și va contribui la realizarea unui pol de modernizare.

„A fost o dezbatere lungă. Au fost discuții legate de traiectoria PNL, despre ce putem face pentru România și cetățeni. Prin decizia de azi, PNL confirmă că are demnitate și că va lucra pentru a construi un pol de modernizare, un pol fără privilegii, fără sinecuri”, a declarat Ilie Bolojan după ședința BPN în cadrul unei conferințe de presă.

Liberalii au votat moțiunea propusă de președintele Ilie Bolojan pentru intrare în opoziție. Din cei 54 de lideri PNL prezenți la ședință, 50 au fost pentru intrarea în opoziție și 4 abțineri.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a citit rezoluția votată de liberali:

„Criza politică a fost generată de către PSD prin boicotarea programului de guvernare. PSD e responsabil pentru agravarea crizei politice care a culminat cu inițierea și votarea moțiunii de cenzură. (…) Partidele care au creat criza politică au datoria să-și asume deciziile politice. PSD ar trebui să-și asume guvernarea. În acest nou context politic, PNL își menține deciziile anterioare și rămâne în opoziție”, se arată în documentul citat.

Decizia Biroului Politic al PNL

1. Clarificarea responsabilității politice

Criza politică a fost generată de PSD prin boicotarea sistematică a Programului de guvernare la negocierea și adoptarea căruia a participat în mod direct. Reformele asumate prin acest program de către toate partidele care l-au adoptat au fost întârziate sau compromise de liderii social-democrați. PSD este astfel responsabil pentru agravarea crizei politice, care a culminat cu inițierea și votarea moțiunii de cenzură. Prin asocierea la inițierea și votarea moțiunii de cenzură, AUR partajează responsabilitatea politică, în egală măsură, cu PSD. Partidele care au creat criza politică au datoria să-și asume consecințele.

2. Asumarea guvernării de către nouă majoritate creată de PSD

PSD a acționat pentru destrămarea coaliției de guvernare formate anul trecut, iar apoi, împreună cu AUR, a creat majoritatea parlamentară pentru inițierea și adoptarea moțiunii de cenzură și demiterea Guvernului. În consecință, ar trebui ca PSD să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere, așa cum a făcut în ultimele luni.

În condițiile în care PSD nu și-a respectat angajamentele asumate, nici partenerii de coaliție, și a acționat în mod iresponsabil în acest context dificil pentru România, nu mai este un partener credibil pentru PNL în procesul de formare a unui nou guvern.

3. Poziția PNL în actualul context politic

În acest nou context politic, PNL își menține deciziile adoptate de forurile statutare și de grupurile parlamentare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv, în interesul cetățenilor și al stabilității economice.

4. Angajamentele PNL

PNL își reafirmă angajamentele, pe care le va susține și în opoziție cu toate mijloacele parlamentare în perioada următoare:

● finalizarea obiectivelor din PNRR și adoptarea legislației pentru îndeplinirea jaloanelor;

● susținerea programului de relansare economică;

● Programul SAFE;

● procesul de aderare la OECD;

● menținerea echilibrelor bugetare.

Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marți de Parlament.

