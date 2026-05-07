Proiecții speciale la TIFF.25. Cinema pentru memoria și conștientizarea Holocaustului.

Festivalul Internațional de Film Transilvania vine anul acesta cu un program special, dedicat memoriei Holocaustului. Scopul este simplu: să ajute publicul să înțeleagă mai bine ce s-a întâmplat și de ce este important să nu uităm aceste evenimente.

„Pepi Fandango” este un documentar spaniol care urmărește povestea emoționantă a lui Peter Perez, un supraviețuitor vienez al Holocaustului, și a prietenului său muzician Alfred Pahola, care pornesc împreună într-un road trip de la Viena până în sudul Spaniei |Foto: TIFF

Festivalul Internațional de Film Transilvania anunță un parteneriat cu Film Independent, organizația americană din spatele Film Independent Spirit Awards și a altor inițiative menite să susțină și să încurajeze producția de filme independente. În baza colaborării, Film Independent va prezenta la TIFF.25 Always Remember, un program global creat pentru a sensibiliza publicul cu privire la Holocaust prin intermediul cinematografiei.

Astfel, pe parcursul celei de-a 25-a ediții TIFF (12 – 21 iunie), la Cinema Victoria din Cluj-Napoca vor fi proiectate două filme: „Pepi Fandango” (r. Lucija Stojevic, Spania, 2024) și „Orfan” (Orphan, r. László Nemes, Ungaria, 2025). Intrarea va fi gratuită!

„Credem în puterea poveștilor de a amplifica voci și experiențe diverse și de a cultiva empatia și înțelegerea. Filmul, în special, are o capacitate unică nu doar de a delecta, ci și de a contribui la schimbarea mentalităților și a atitudinilor. Sondajele recente relevă o tendință globală de estompare a cunoștințelor de bază despre Holocaust. Ca răspuns, am colaborat cu parteneri cheie, comunități și regizori independenți pentru a crea Always Remember, o serie specială de proiecții menită să crească gradul de conștientizare cu privire la Holocaust. Prima ediție a avut loc în 2025, online. Într-un moment crucial, în care antisemitismul este încă în creștere, iar numărul supraviețuitorilor care mai sunt în viață pentru a împărtăși experiențele și lecțiile Holocaustului este din ce în ce mai mic, lansăm o a doua ediție a seriei în 2026: Always Remember, On the Road”, explică organizatorii Film Independent.

Holocaustul, un subiect care riscă să fie tot mai puțin înțeles de generațiile tinere

O delegație Film Independent va fi prezentă la Cluj în perioada festivalului, iar programul va fi prezentat și la TIFF Timișoara, în toamnă.

„Pepi Fandango” este un documentar spaniol din 2023, regizat de Lucija Stojević, care urmărește povestea emoționantă a lui Peter Perez (poreclit „Pepi”), un supraviețuitor vienez al Holocaustului, și a prietenului său muzician Alfred Pahola, care pornesc împreună într-un road trip de la Viena până în sudul Spaniei. Pepi dorește să compună un fandango — un cântec în stil flamenco care îl bântuie și astăzi: în copilărie, el și familia sa evreiască au ajuns în lagărul de concentrare Rivesaltes din Franța, unde a fost cazat în aceeași baracă împreună cu copii romi spanioli care cântau fandangos pentru a comunica cu părinții lor de cealaltă parte a zidului de separare. Filmul a avut o prezență solidă în circuitul festivalurilor internaționale: a fost selectat la Varșovia, Crossing Europe (Linz), DocsBarcelona, Dokumentale Berlin, a obținut o Mențiune Specială la Festivalul de la Málaga 27, Premiul Panorama la DocsValència și Premiul Publicului la Memorimage.

„Orfan” este cel de-al treilea lungmetraj al regizorului maghiar László Nemes (Oscar pentru cel mai bun film străin cu Fiul lui Saul în 2015). „Orfan” este o dramă istorică co-scrisă de Nemes și Clara Royer, care se petrece în Budapesta anului 1957, după revolta eșuată împotriva regimului comunist. Filmul îl urmărește pe Andor, un băiat evreu de 12 ani care-și caută tatăl dispărut, dar descoperă în schimb adevărul despre supraviețuirea mamei sale în timpul Holocaustului. Povestea este liber inspirată din amintirile din copilărie ale tatălui lui Nemes în Budapesta postbelică. Filmul a avut premiera mondială în competiția oficială a Festivalului de la Veneția 2025.

