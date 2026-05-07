Ce spun românii. 7 din 10 ar vota pentru unirea României cu Republica Moldova

Peste 70% dintre români susțin unirea României cu Republica Moldova, arată cel mai recent sondaj realizat de INSCOP Research.

Cu toate că sprijinul public este majoritar, percepția asupra realizării efective a unirii rămâne una rezervată, mulți români chestionați considerând că acest obiectiv este unul care ar necesita foarte mult timp, ba chiar unii dintre ei considerându-l improbabil. Conform sondajului de opinie 71,9% dintre respondenți declară că ar vota „DA” la un referendum privind unirea României cu Republica Moldova. În schimb, 21,4% s-ar opune unirii, votând „NU”. De asemenea, 2,1% din respondenți afirmă că nu s-au hotărât, 3,2% spun că nu ar merge la vot iar restul de 1,4% nu au avut un răspuns la această întrebare. Datele cercetării mai arată și că cei care sprijini unirea sunt majoritari bărbați și votanți USR, aceste categorii prezentând un sprijin mai ridicat decât media pentru unire.

Când cred românii că va avea loc unirea?

Deși susțin ideea unirii, marea majoritate a românilor chestionați nu cred că acest eveniment se va produce într-un interval scurt de timp. 29,3% estimează că unirea s-ar putea realiza în 10 ani sau mai mult, iar 13,3% cred că unirea va avea loc în următorii 5 ani. 8,4% dintre respondenți sunt mai optimiști și sunt de părere că unirea va avea loc în următorii 3 ani. În același timp, 34,7% dintre români sunt de părere că unirea României cu Republica Moldova nu se va întâmpla niciodată. Alți 13,7% nu știu, iar 0,6% nu răspund.

Sunt mai optimiști în privința unui orizont de timp mai îndepărtat votanții PNL și USR, persoanele cu vârste între 30 și 44 de ani, cei cu studii superioare, precum și locuitorii din București și din marile orașe.

Unirea cu Republica Moldova, o datorie istorică?

Pentru aproape 70% dintre români, unirea cu moldovenii este percepută ca o datorie istorică. Această perspectivă este mai frecvent întâlnită în rândul votanților PSD și PNL, precum și al persoanelor cu vârsta de peste 45 de ani. În opoziție, votanții USR, românii cu vârste între 30 și 44 de ani și cei cu educație superioară tind să respingă, într-o proporție mai mare, ideea unirii ca obligație istorică.

Sondajul prezintă, de asemenea, și o perspectivă identitară. 70,6% dintre români consideră că cetățenii Republicii Moldova sunt români, de aceeași limbă și același neam, care sunt separați de România doar de istoria recentă. În schimb, 25,5% consideră că locuitorii Republicii Moldova formează un popor distinct, cu o limbă diferită și un destin propriu. 3,9% nu știu sau nu răspund.

Cercetarea a fost realizată în perioada 14–21 aprilie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion de 1100 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă a României. Eroarea maximă admisă este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

