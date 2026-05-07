METAL SHOW & TIB 2026: Fabrica Viitorului prinde viață la Romexpo (12–15 mai) (P)

METAL SHOW & TIB 2026, cel mai mare târg tehnic din România dedicat industriei de prelucrare a metalelor și tehnologiilor industriale, se deschide Marţi, 12 mai 2026, la Romexpo București.

Evenimentul are loc între 12 și 15 mai, în pavilionul B2, și reunește în acelaşi loc tehnologii industriale pentru prelucrarea metalelor, echipamente, demonstrații live și soluții aplicate pentru companiile care vor să producă mai eficient, mai precis și mai predictibil.

Ce înseamnă METAL SHOW & TIB 2026

Târgul îţi oferă cadrul potrivit să ieşi puţin din ritmul zilnic şi să vezi ce se întâmplă în fabrica ta. Să înţelegi unde pierzi bani fără să fie mereu evident. Să vezi ce îţi încetineşte fluxul de producţie. Ce poate fi automatizat. Ce poate fi măsurat mai bine. Ce investiții merită făcute și care sunt tehnologiile care îţi aduc randament real.

Şi, mai ales, să găseşti răspunsuri la întrebări pe care ţi le pui zilnic:

cum reduci costul per piesă

cum creşti producţia fără să creşti echipa

cum ai mai mult control asupra calităţii şi proceselor

cum alegi investiţiile care aduc randament real

Demonstrații live și oferte speciale la echipamente industriale

Pe toată perioada târgului, expozanții vor organiza demonstrații live cu echipamente și tehnologii industriale. Vizitatorii vor putea observa direct modul de lucru, viteza, precizia, nivelul de automatizare și aplicabilitatea soluțiilor prezentate.

Pentru firmele care analizează investiții în producție, METAL SHOW & TIB 2026 funcționează ca un spațiu de comparație directă între furnizori, tehnologii și soluții. În același loc, antreprenorii, directorii generali, directorii executivi, directorii de achiziții, șefii de departament, specialiștii și tehnicienii pot discuta cu producători, distribuitori, integratori și specialiști tehnici.

În cadrul târgului vor fi disponibile și oferte speciale la echipamente industriale, dedicate companiilor care pregătesc modernizări, extinderi ale capacităţilor de producţie sau investiții în automatizarea și eficientizarea fluxurilor de producție.

Live Factory la METAL SHOW & TIB 2026

Conceptul Live Factory arată cum se poate construi un flux de fabricație complet, cu tehnologii prezente în târg, care acoperă traseul industrial de la materia primă până la produsul pregătit pentru livrare.

Tehnologiile prezentate în târg urmăresc etapele esențiale ale producției:

Materii prime → Debitare → Prelucrare, sudare, asamblare → Măsurare și control → Ambalare → Logistică internă → Depozitare și expediere

Această abordare le permite vizitatorilor să înțeleagă mai clar cum se conectează echipamentele între ele, unde apar pierderile într-un proces industrial și ce tip de tehnologie poate reduce blocajele din producție.

MEET THE SPEAKERS - Soluții pentru problemele reale din fabrică

Între 12 și 14 mai, conferințele METAL SHOW & TIB 2026 aduc pe scenă lideri ai industriei, specialiști, furnizori de tehnologie și reprezentanți ai asociațiilor profesionale. Timp de trei zile, aceștia vor vorbi despre provocările actuale din producție și despre soluțiile care pot fi aplicate în fabrici.

Temele abordate includ lipsa forței de muncă specializate, eficientizarea proceselor, mentenanța predictivă, automatizarea, creșterea preciziei, intralogistica și optimizarea fluxurilor industriale.

Programul conferințelor este publicat pe site-ul oficial al evenimentului, www.metalshow-tib.ro.

HIGHLIGHTS

METAL SHOW & TIB 2026 reunește peste 170 de firme expozante, pe o suprafață de peste 12.000 de metri pătrați, cu participanți din 14 țări. Potrivit organizatorilor, 29% dintre firmele prezente participă pentru prima dată la acest târg.

Evenimentul este dedicat companiilor care vor să își modernizeze producția, să compare tehnologii, să discute direct cu furnizorii și să identifice soluții potrivite pentru propriile fluxuri industriale.

Informații pentru vizitatori

METAL SHOW & TIB 2026 are loc la Romexpo București, pavilionul B2, între 12 și 15 mai 2026.

Program de vizitare:

Marți, 12 mai: 9:00-17:00

Miercuri, 13 mai: 9:00-17:00

Joi, 14 mai: 9:00-17:00

Vineri, 15 mai: 9:00-16:00

Accesul este gratuit, pe bază de invitație descărcată online de pe site-ul oficial al evenimentului sau din aplicația ROMEXPO APP.

Mai multe informații despre expozanți, echipamentele prezentate și programul conferințelor sunt disponibile pe www.metalshow-tib.ro.