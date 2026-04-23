Silogismul lui Alin Tișe: stabilitatea politică se împiedică de Bolojan

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, a spus că băieții de la guvernare, cei cu «ciolanul în gură», devin încă odată personajele unui teatru al absurdului.

Silogismul lui Alin Tișe. Ce se poate întâmpla în coaliție

„De-a râsul/plânsul cu destinul țării «Țara arde, babele se piaptănă...» Băieții de la guvernare, cei cu «ciolanul în gură», devin încă odată personajele unui teatru al absurdului”, a spus Alin Tișe, joi, 23 aprilie 2026, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Potrivit președintelui CJ Cluj, după declarațiile publice ale partidelor, avem de-a face cu un silogism simplu:

PSD : PSD nu mai vrea cu Bolojan, PSD, vrea cu PNL, dar cu altcineva în locul lui Bolojan. PSD vrea cu UDMR și cu USR, PSD nu vrea cu AUR!

: PSD nu mai vrea cu Bolojan, PSD, vrea cu PNL, dar cu altcineva în locul lui Bolojan. PSD vrea cu UDMR și cu USR, PSD nu vrea cu AUR! PNL : PNL vrea cu PSD, PNL vrea cu Bolojan, PNL vrea cu UDMR și USR, PNL nu vrea cu AUR!

: PNL vrea cu PSD, PNL vrea cu Bolojan, PNL vrea cu UDMR și USR, PNL nu vrea cu AUR! UDMR : UDMR vrea cu PNL și Bolojan, UDMR vrea cu PSD, UDMR vrea cu USR, UDMR nu vrea cu AUR!

: UDMR vrea cu PNL și Bolojan, UDMR vrea cu PSD, UDMR vrea cu USR, UDMR nu vrea cu AUR! USR : USR vrea cu PNL și Bolojan, USR vrea cu PSD, USR vrea cu UDMR, USR nu vrea cu AUR, dar vrea voturi „la bucată”!

: USR vrea cu PNL și Bolojan, USR vrea cu PSD, USR vrea cu UDMR, USR nu vrea cu AUR, dar vrea voturi „la bucată”! AUR: AUR nu vrea nici cu PNL, nu vrea nici cu PSD, AUR vrea anticipate!

„Facem un silogism învățat la facultate (făcută pe bune și la timp!), și rezultă așa:

1. Eliminăm variantele incompatibile: AUR este în afara jocului de guvernare: nu vrea cu PNL și nici cu PSD, iar ceilalți, nici ei nu-l vor ⇒ AUR este exclus din coaliție.

2. Ce rămâne posibil:

PSD vrea cu PNL, dar fără Ilie Bolojan;

PNL vrea cu PSD și îl vrea și pe Bolojan;

UDMR vrea combinația PSD + PNL+ USR, cu sau fără Bolojan; Acceptă și guvern minoritar. Nu vrea AUR

USR vrea cu PSD + PNL și Bolojan +UDMR. Acceptă și guvern minoritar. Nu vrea AUR (însă acceptă si voturi „la bucată” de la AUR).

3. Conflictul central:

Singura contradicție reală este persoana lui Bolojan:

PSD: NU - Bolojan;

PNL: DA - Bolojan;

4. Silogismul (simplificat):

Premisa 1: O coaliție viabilă trebuie să includă PSD + PNL + UDMR + USR;

Premisa 2: PSD nu acceptă coaliția dacă Bolojan este liderul/propunerea centrală;

Premisa 3: PNL acceptă coaliția și fără PSD, dar ține la Bolojan + guvern minoritar - fura voturi „la bucată” de la PSD si AUR;

Premisa 4: Fără acord PSD–PNL, nu există majoritate stabilă.

Concluzia logică, simplificată, din silogism:

Pentru a exista o colaborare în majoritatea actuală, PNL trebuie să renunțe la Bolojan, sau PSD trebuie să-și schimbe poziția față de el”, a mai detaliat Alin Tișe.

Soluția pentru criza politică: compromisul

Conform acestuia, dacă rafinăm concluzia realistă:

Cea mai probabilă soluție este un compromis de tip „a treia variantă” - adică:

alt premier / alt lider acceptabil pentru ambele părți;

coaliție PSD + PNL + UDMR+USR;

AUR rămâne în opoziție și împinge pentru anticipate;

Guvernare fără majoritate stabilă - cu voturi „furate la bucată” de la PSD și/sau AUR .

„Înțelegerea mea, mai directă: Nu ideologia blochează colaborarea, ci persoana prim-ministrului și controlul puterii. Ceea ce duce la soluția clasică din politica românească: se schimbă omul, nu alianța. Deci, este o chestiune de timp…

«Baronul de Cluj, Alin Tișe»”, a concluzionat președintele CJ Cluj.

El a mai adăugat că analiza pleacă de la declarațiile publice ale partidelor. Încălcarea acestora anulează, evident, silogismul meu.

