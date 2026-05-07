Motociclist de 19 de ani, mort în urma unui grav accident rutier pe Valea Chintăului

Un tânăr de 19 ani a murit într-un grav accident rutier, produs joi dimineața în zona străzii Văii Chintăului din Cluj-Napoca, în urma coliziunii dintre un autoturism și o motocicletă.

Motociclist de 19 de ani, mort în urma unui grav accident rutier pe Valea Chintăului|Foto: ISU Cluj

Pompierii din Cluj-Napoca au intervenit, joi dimineața, la un grav accident rutier petrecut în zona străzii Valea Chintăului din municipiul Cluj-Napoca.

În accident au fost implicate un autoturism și o motocicletă.

Motociclist de 19 de ani, mort în urma unui grav accident rutier pe Valea Chintăului

Potrivit Poliției, accidentul care a dus la moartea motociclistului în vârstă de 19 ani s-a produs pe fondul unei manevre periculoase de depășire a unui autoturism.

„Echipajele noastre l-au găsit pe motociclist în stare gravă, acesta aflându-se în stop cardio-respirator”, a informat ISU Cluj. Au fost aplicate manevre de resuscitare.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă.

„Din nefericire, în ciuda tuturor eforturilor, a fost declarat decesul motociclistului, un tânăr de aproximativ 20 de ani”, adaugă sursa citată.

În data de 7 mai a.c., în jurul orei 07:55, a fost înregistrat un accident rutier pe DJ109A, pe strada Valea Chintăului, cu implicarea unui autoturism și a unei motociclete.

Depășire periculoasă

Din primele cercetări efectuate la fața locului de către polițiști a reieșit faptul că un tânăr de 19 ani, din municipiul Cluj-Napoca, care conducea o motocicletă în direcția localității Chinteni, în timp ce ar fi efectuat o manevră de depășire a unui autoturism, ar fi fost acroșat de acesta, în contextul în care conducătorul auto nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare.

În urma impactului, motociclistul a suferit leziuni, fiind necesară intervenția echipajului medical sosit la fața locului, care a efectuat manevre de resuscitare.

Din nefericire, tânărul a fost declarat decedat la fața locului.

„Conducătorul autoturismului, un bărbat de 42 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, potrivit IPJ Cluj.

Cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: