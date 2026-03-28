UMF Cluj, activitate susținută în 2025 și proiecte de 70 de milioane de euro. Rectorul Anca Buzoianu: „Este rezultatul unui efort comun ce reflectă angajamentul Universității de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu» pentru dezvoltare”.

Anul 2025 a însemnat pentru UMF Cluj un an al continuității proiectelor strategice de dezvoltare, cu investiții susținute în cercetare și inovare, precum și în modernizarea infrastructurii educaționale. De asemenea, investițiile au vizat și concretizarea proiectelor sociale dezvoltate de universitatea clujeană.

UMF Cluj, activitate susținută în 2025 și proiecte de 70 de milioane de euro. Rectorul Anca Buzoianu: Este rezultatul unui efort comun|Foto: UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca

„A fost un an în care am urmărit nu doar atingerea unor obiective administrative sau academice, ci consolidarea unei direcții de evoluție care să răspundă nevoilor comunității universitare și responsabilității pe care o avem față de societate”, a transmis rectorul UMF „Iuliu Hațieganu”, profesorul Anca Buzoianu, în cadrul prezentării raportului de activitate pentru 2025.

Rectorul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, profesorul Anca Dana Buzoianu, la prezentarea raportului privind starea universității pentru anul 2025|Foto: UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

În cercetare, anul 2025 a confirmat capacitatea Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca de a atrage și gestiona finanțări semnificative, de a susține publicarea în reviste de vizibilitate internațională și de a valorifica rezultatele științifice prin inovare și transfer tehnologic.

UMF Cluj-Napoca și-a consolidat poziția de lider în domeniul proiectelor medicale și educaționale, iar anul trecut valoarea acestora s-a dublat.

„2025 a fost un an bun, care a însemnat pentru universitatea noastră progres în educație, cercetare, investiții, digitalizare, internaționalizare și implicare în comunitate. Numărul candidaților la programele de studii atât în limba română, cât și în limbile străine a crescut semnificativ, cu 660 la secțiile române și 500 la cele internaționale”, a arătat Anca Buzoianu, rectorul UMF „Iuliu Hațieganu” în raportul privind starea universității pentru 2025.

Educație și cercetare. Primul loc la rezidențiat în 2025

Valoarea proiectelor din universitate s-a dublat, ajungând la aproape 70 de milioane euro. Cercetarea a avut un progres semnificativ cu 63 de proiecte de cercetare în derulare, cu o valoare totală de 344.120.842 lei:

*74 de granturi interne acordate, dintre care 58 pentru cadre didactice și cercetători și 16 pentru studenți.

*1.445 de articole publicate în reviste indexate ISI, față de 1.059 în 2024.

*216 articole publicate în reviste Q1 și Q2 sprijinite prin decontarea taxelor de publicare, dintre care 176 în Q1 și 40 în Q2.

*794 publicații ISI și un factor de impact cumulat de 5.258,721.

*3 brevete de invenție și un certificat de înregistrare a mărcii.

Primul loc la rezidențiat, pe toate cele 3 domenii și un procent semnificativ (> 40% cu punctaje foarte mari – pest 800).

Dezvoltarea infrastructurii: Centrul de simulare, cercetare și inovare

Dezvoltarea infrastructurii a reprezentat una dintre cele mai vizibile direcții ale anului. În 2025 au avansat proiecte majore precum construirea Centrului de simulare, training și cercetare și a noii Biblioteci.

UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj: Raport privind starea universității pentru anul 2025|Foto: UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Alte proiecte însemnate vizează modernizarea și reabilitarea clădirii Anatomia și reabilitarea Căminului X. În paralel, au fost realizate lucrări punctuale de modernizare și reparații în spații educaționale, administrative și de cazare, care au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de studiu și de viață universitară.

Internaționalizare și vizibilitate instituțională

La capitoul Internaționalizare, prin proiectul Neurotech Research & Innovation, Universitatea de Medicină și Farmaceie „Iuliu Hațieganu” Cluj deține acum o infrastructură unică în România pentru neuroștiințe translaționale: Laboratorul qEEG, singurul din România dotat cu sistem EEG de 128 de canale. Este nu doar un instrument de diagnostic, ci și o resursă pentru generarea de modele predictive în medicina personalizată. Laboratorul de Eye Tracking utilizează EyeLink 1000 Plus – standard internațional în cercetarea mișcărilor oculare.

Astfel, în planul internaționalizării și al vizibilității instituționale, universitatea și-a consolidat atractivitatea prin extinderea promovării ofertei educaționale, dezvoltarea parteneriatelor și creșterea mobilităților.

Campaniile de admitere au generat 2.318 candidați pentru sesiunea iulie 2025, cu 660 mai mulți decât în 2024, iar pentru programele în limba engleză și franceză au fost înregistrați 3.152 candidați internaționali, cu 500 mai mulți decât în anul precedent. În același timp, universitatea a înregistrat 210 mobilități studențești Erasmus și 68 mobilități de personal.

Continuarea proiectelor de responsabilitate socială

În 2025, UMF Cluj a continuat proiectele de responsabilitate socială. Programul „Student cu 10 lei” a rămas activ, iar un proiect pro bono de chirurgie robotică pediatrică, derulat în parteneriat cu Spitalul Medicover Cluj, a oferit intervenții gratuite pentru 12 copii.

Crosul Medic de 10 km a mobilizat peste 750 de studenți, medici și cadre didactice în sprijinul Policlinicii Fără Plată. Campania „Cu un zâmbet mai aproape de sănătate”, Campania „Sănătatea ta, prioritatea noastră” - care a adus consultații, screening-uri și recomandări medicale gratuite pentru comunitate

Rectorul Anca Buzoianu: „Rezultatul unui efort comun”

Rectorul UMF „Iuliu Hațieganu”, profesorul Anca Buzoianu, a subliniat că rezultatele obținute de universitatea clujeană în 2025 reflectă munca unei întregi comunități academice:

„Dincolo de cifre și indicatori, acest raport vorbește despre munca unei întregi comunități academice, despre studenți, cadre didactice, cercetători și colegi din toate structurile universității, care contribuie zi de zi la dezvoltarea ei.

Vă mulțumesc tuturor pentru profesionalism și implicare. Fiecare rezultat prezentat este, de fapt, rezultatul unui efort comun și al unei viziuni împărtășite asupra viitorului universității noastre!”, a transmis rectorul UMF Cluj în prezentarea raportului privind starea universității pentru anul 2025.

CITEȘTE ȘI: