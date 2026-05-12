În ropote de aplauze și lacrimi, Ioan Isaiu a părăsit pentru ultima dată scena Teatrului Național din Cluj,. „Va continua spectacolul acolo, în eternitate!”

Actori, colegi și prieteni și-au luat astăzi rămas-bun de la Ioan Isaiu în foaierul Teatrul Național Cluj-Napoca.

Foaierul Teatrul Național Cluj-Napoca, plin de colegi, prieteni și oameni veniți să îi aducă un ultim omagiu actorului Ioan Isaiu. Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

Emoție, tăcere și aplauze pentru actorul care a marcat generații întregi de spectatori și artiști.

Lacrimi, liniște apăsătoare și apoi aplauze care au răsunat minute în șir în foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca. Așa a fost condus, pentru ultima dată, actorul Ioan Isaiu, unul dintre cei mai apreciați artiști ai scenei clujene, care s-a stins sâmbătă, 9 mai, la vârsta de 56 de ani.

Colegi, prieteni, oameni din lumea teatrului și spectatori care l-au admirat de-a lungul anilor au venit la Teatrul Național pentru a-i aduce un ultim omagiu. Sicriul actorului a fost depus în foaierul instituției pe scena căreia a jucat ani întregi, iar atmosfera a fost una copleșitoare.

Printre cei prezenți s-au aflat actorii Elena Ivanca, Dan Chiorean, Cristian Grosu și Sorin Misirianțu, colegi și apropiați ai actorului, care au vorbit cu emoție despre omul din spatele scenei.

Elena Ivanca: „Jovi era elegant, distins și avea o noblețe rară”

Elena Ivanca, actriță a Teatrul Național Cluj-Napoca, a vorbit cu emoție despre Ioan Isaiu și despre felul în care acesta îi inspira pe cei din jur. „Ioan Isaiu este un lord. Este de o forță. Pentru că aș vrea să cred că el încă este. Cu asta ne amăgim, că nu se termină totul aici”, a declarat Elena Ivanca.

Actrița spune că Ioan Isaiu avea o eleganță și o prezență imposibil de ignorat. „Jovi era elegant. Era distins. Avea niște ochi strălucitori. Dar dincolo de talent, pentru că talentul a fost evident prin cariera lui, era un om fără seamăn. Un partener de scenă și un coleg pe care îl regăsesc tot mai rar și mai rar”, a spus aceasta pentru monitorulcj.ro.

Aceasta a vorbit și despre noblețea pe care actorul o transmitea atât pe scenă, cât și în viața de zi cu zi. „Cred că valoarea noastră ca actori pornește doar atunci când ești valoros ca om. Altfel, pe scenă ceva îți lipsește dacă tu nu știi să fii om. Iar ceea ce am admirat nespus la el era tocmai această noblețe”, a declarat actrița.

Aceasta spune că Ioan Isaiu avea acel tip de carismă discretă, care îi făcea pe oameni să îl admire fără ca el să încerce vreodată să atragă atenția asupra sa. „Actorul, când merge pe stradă, nu trebuie să se împăuneze că el e actor. Trebuie să lase aerul la ceva mister. Să-ți dorești să fii ca el. Să-ți dorești să urci pe scenă sau să fii în sală și să-l aplauzi. Să-ți dorești să te îmbraci ca el, să vorbești ca el, să ai forța lui. Iar Jovi asta era: o forță care inspira pe toți cei care îl vedeau trecând pe stradă”, a spus Elena Ivanca.

Actrița și-a amintit și de una dintre cele mai importante lecții pe care le-a auzit de la Ioan Isaiu, în timpul turneelor făcute împreună cu spectacolul „Cine spală oala de mămăligă”. „Viața nu se poate opri în loc, dar tu poți să te oprești. Du-te și plânge-ți mama, că ești om înainte de a fi actor”, își amintește Elena Ivanca că spunea actorul, în contextul în care, în timpul deplasării spre un turneu, aceștia au citit un material despre un actor care a spus că nu va renunța la un spectacol programat, deși își înmormânta mama.

„Și din nou revin: înainte de a fi actor, fii om. Și, dintr-o dată, Dumnezeu va fi mai generos cu tine”, a mai spus actrița Teatrului Național Cluj-Napoca.

Elena Ivanca, actriță a Teatrului Național Cluj-Napoca, în timpul discursului susținut la ultimul omagiu dedicat lui Ioan Isaiu. Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

„Cuvintele sunt prea puține când îți pleacă cineva drag”

Sorin Misirianțu, actor al Teatrului Național Cluj-Napoca și unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Ioan Isaiu, a vorbit cu greu despre dispariția acestuia.

„Eu vreau să mi-l amintesc același om minunat, tânăr, cu umor, om care este lângă oameni, lângă prieteni. Și, ca o paranteză, vreau să vă spun că, deși am fost o viață întreagă cei mai buni prieteni, în ultimii doi-trei ani nu ne-am mai vorbit. Din diverse motive, orgolii triste. Dar chestia asta nu o să-mi șteargă niciodată din memorie nimic”, a declarat actorul pentru monitorulcj.ro.

Vizibil afectat, acesta a povestit că relația lor a durat mai bine de trei decenii și a depășit cu mult scena teatrului.

„Cuvintele sunt prea puține când îți pleacă cineva drag. Nu pot decât să mi-l amintesc frumos și minunat. De câte ori mă întâlneam cu prieteni vorbeam doar despre el, iar el vorbea doar despre mine. Aveam o relație foarte greu de descris în cuvinte, de peste 30 de ani. A fost nașul nostru, nașul de căsătorie, nașul fetiței noastre”, a spus Sorin Misirianțu.

Actorul și-a amintit și de turneele pe care le-au făcut împreună prin lume, în fața românilor din diaspora.

„Atât am călătorit împreună cât nu cred că au călătorit mulți oameni cu teatrul. Din Germania până în Belgia, din Suedia până în Finlanda, Canada și Cuba. Am ajuns până și în Cuba și am zis: «Doamne, uite unde suntem și unde jucăm». Ne lega teatrul, prietenia și Dumnezeu”, a mai declarat acesta.

Întrebat ce a învățat de la Ioan Isaiu, actorul a răspuns simplu:

„Generozitatea.”

Ultimul omagiu pentru Ioan Isaiu, în foaierul Teatrul Național Cluj-Napoca. Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

Cristian Grosu: „Era un om smerit”

Cristian Grosu, actor al Teatrului Național Cluj-Napoca, a vorbit despre relația apropiată pe care a avut-o cu Ioan Isaiu.

„Nici măcar nu e vorba despre amintire, pentru că o să rămână în sufletul meu și în memoria mea pentru totdeauna. Exact ca și fratele meu mai mare, așa l-am socotit și așa îl socotesc și acum. Era omul care mă învăța și îmi dădea cele mai bune sfaturi, atât în plan profesional, cât și uman”, a declarat Cristian Grosu pentru monitorulcj.ro.

Acesta spune că una dintre cele mai importante lecții pe care le-a primit de la Ioan Isaiu a fost smerenia. „Era un om smerit și cred că fără să vreau prindeam lecția asta de la el. Meseria asta trebuie făcută cu smerenie”, a spus actorul.

Cristian Grosu a povestit că ultima lor întâlnire a avut loc cu doar o săptămână înainte de moartea actorului, când discutau despre proiecte viitoare. „Urma să jucăm împreună într-o piesă de teatru și urma și un proiect de film, un scurtmetraj. Cam cu o săptămână înainte ne-am văzut ultima dată”, a declarat acesta.

Sicriul actorului Ioan Isaiu, depus în foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca, acolo unde colegi, prieteni și spectatori au venit să își ia rămas-bun. Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

„Cel mai generos om pe care l-am cunoscut”

Afectat de moartea actorului a fost și Dan Chiorean, actor al Teatrului Național Cluj-Napoca. „Cel mai generos om pe care l-am cunoscut și de la care am învățat generozitatea. Îmi va rămâne zâmbetul lui și forța absolută cu care intra în scenă și trăia toate lucrurile la intensitate maximă”, a declarat Dan Chiorean pentru monitorulcj.ro.

Actorul a spus că Ioan Isaiu a ieșit din viață exact cum ieșea de pe scenă: elegant și în aplauze. „Ca orice actor mare care iese din scenă în mod surprinzător și elegant, sus, cu ropote de aplauze, așa a ieșit și din scena vieții. Ioan Isaiu va continua spectacolul acolo, în eternitate”, a spus acesta.

Dan Chiorean spune că întreaga existență a actorului a fost o lecție pentru cei din jur. „Nu există o singură amintire cea mai frumoasă, pentru că toată existența lui Ioan Isaiu a fost ceva minunat. Mă simt privilegiat că l-am cunoscut”, a declarat actorul.

Dan Chiorean a mărturisit că încă vorbește cu prietenul său, chiar și acum. „Eu discut cu el în mod normal, așa cum discut cu toți cei plecați dintre noi. Jovi s-a întâlnit acum cu mama mea și sunt un pic invidios pe chestia asta”, a spus actorul.

După ultimul omagiu de la Cluj-Napoca, trupul neînsuflețit al actorului a fost dus la Dej, orașul său natal, unde va avea loc înmormântarea. Actorul va fi condus miercuri pe ultimul drum, iar colegii săi spun că scena Teatrului Național din Cluj-Napoca nu va mai fi niciodată la fel fără el.

