Prosumatori: Programul Casa Verde Fotovoltaice, ELIMINAT, iar cele 1,5 mld. lei, redirecționate în altă parte

Asociația Prosumatorilor susține că Programul Casa Verde Fotovoltaice 2026 a fost eliminat.

Programul Casa Verde Fotovoltaice a fost eliminat din proiectul de buget al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) pentru anul 2026, iar cele 1,5 miliarde de lei alocate anterior au fost redirecționate către proiecte de apă-canal, susține Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE).

1,5 mld. lei de la Casa Verde Fotovoltaice, redirecționați pentru proiecte apă-canal

„Tot bugetul aferent programului Casa Verde a fost transferat către programul de sprijin al primarilor pentru apă-canal, adică 1,5 miliarde de lei. Nu dorim ca acest buget destinat reducerii amprentei de carbon să fie transformat într-un instrument electoral de tip: «Anghel Saligny 2», un program care și-a demonstrat ineficiența în toți acești ani”, susțin reprezentanții asociației, într-un comunicat.



Potrivit sursei citate, APCE a solicitat oficial majorarea bugetului pentru baterii cu minimum 50%, reintroducerea programului Casa Verde Fotovoltaice, schimbarea sistemului de atribuire pentru ambele programe și creșterea gradului de participare al beneficiarilor la 30%, pentru ca programele să poată fi accesate de cât mai mulți români.

Pe de altă parte, reprezentanții APCE susțin că România este codașa Europei la stocarea energiei, dependentă energetic dimineața și seara și fără suficiente capacități moderne de producție și stocare a energiei.

Prosumatori: Prea puțin bani pentru baterii

„Cu toate acestea, bugetul pentru bateriile prosumatorilor este de doar 400 de milioane de lei, sumă pe care o considerăm insuficientă, raportat la realitatea tehnică din teren, unde majoritatea prosumatorilor nu dețin invertoare hibride compatibile sau folosesc sisteme incomplete, cu baterii proprietare foarte scumpe”, se mai arată în comunicat.

Conform sursei citate, reprezentanții APCE consideră „absurd” bugetul de 250 de milioane de lei pentru împăduriri, în condițiile în care România a avut prin PNRR aproximativ 730 de milioane de euro pentru acest domeniu și a pierdut sau blocat mare parte din bani din cauza birocrației, a schimbărilor de ghiduri și a incapacității administrative.

