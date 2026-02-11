Mai multe spitale noi la Cluj, mai multe locuri la UMF „Iuliu Hațieganu”. Rector Anca Buzoianu: „Ne gândim la viitor și avem o strategie”.

Rectorul Universității de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” Cluj, Anca Buzoianu a spus că universitatea a suplimentat numărul locurilor pentru studenți, în contextul în care vor fi construite trei spitale noi în județ.

Rectorul UMF Cluj, Anca Buzoianu: „Ne gândim la viitor” | Foto: UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca - Facebook

Clujul va avea trei spitale: Spitalul Regional de Urgență, care va fi construit în Florești, Spitatul Pediatric Monobloc, care va fi aplasat în Borhanci, Cluj-Napoca, dar și Noul Centru Integrat de Transplant din Cluj-Napoca, din centrul municipiului.

În acest context, Universitatea de Medicină Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” Cluj se mobilizează pentru a-și crește numărul de studenți, astfel încât nici viitoarele spitale să nu ducă lipsă de personal.

Prof. rd. Anca Buzoianu, rectorul UMF Cluj, a vorbit pentru monitorulcj.ro despre cum se pregătește universitatea pentru aceste proiecte de mare anvergură, unități medicale care vor deservi oameni din multe alte județe.

„Avem foarte mulți absolvenți UMF care activează și în domeniul privat, dar în România, nevoia de medici este clar mai mare în spitalele publice. La nivel de Cluj noi stăm foarte bine. Avem suficienți medici și probabil cei mai buni din zona Transilvaniei. Toată lumea vrea să rămână aici. Acum, noi pregătim mai mulți studenți. Am crescut și numărul locurilor de studenți în măsura în care am putut. Am făcut asta deoarece ne gâdim la investițiile următoare, la Spitalul Regional de Urgență și la Spitalul Pediatric Monobloc. Noi ne-am gândit că vor fi făcute aceste investiții în sistemul de sănătate și am crescut cifra de școlarizare și la medici, și la asistenți medicali. Ne gândim la viitor și avem o strategie în acest sens, pe măsura cererii”, a declarat Anca Buzoianu pentru monitorulcj.ro.

Conform rectorului UMF, la Cluj, numărul de locuri a fost dublat la specializarea asistență medicală, de la aproximativ 100 de locuri pe an, la 200. Acestă decizie intră în vigoare peste trei ani.

„La medicină generală linia română am crescut numărul cu 100 de locuri. Acum, la această specializare avem aproximativ 450 de locuri la admitere. Dintre aceaste 75-80% sunt locuri la buget, spre deosebire de alte universități de profil, precum cea din Iași sau Târgu Mureș, unde locurile sunt jumătate la buget, jumătate la taxă”, a mai spus Anca Buzoianu.

Aceasta ne-a spus și motivul pentru care la specializările: medicină dentară, farmcie, balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală nu au fost alocate mai multe locuri pentru studenți.

UMF Cluj, magnet pentru studenți. Anca Buzoianu: „Toți se laudă, dar noi dovedim”

„Nu am crescut pentru că suntem la maxim (la cele trei specializări mențiinate anterior - n. red.). Nu putem avea mai mulți. Din asta reiese că specializările sunt foarte căutate. Am avut o concurență de patru pe un loc. Asta este destul de mult. În condițiile în care, în ultimul an a fost una dintre cele mai mari scăderi a numărului de absolvenți de liceu, faptul că am avut atât de mare concurență la admitere este mare lucru. La rezidențiat este cea mai bună măsură a clității serviciilor noastre. Noi, de 20 și ceva de ani suntem primii pe țară la promovabilitate. 46% dintre absolvenții noștri au luat punctaje foarte mari. Peste 8, o notă imensă. Este cea mai mare dovadă. Cifrele vorbesc până la urmă. Toți se laudă, dar noi putem să și dovedim. Clujenii sunt mai modești”, ne-a mai spus Anca Buzoianu.

Spitalul Pediatric Monobloc Cluj, investiție de 1 miliard de lei

Spitalul pediatric va deservi circa 50.000 de copii/an la nivel național. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, realizat în sistem monobloc, va dispune de 506 paturi pentru spitalizare continuă, 51 de paturi pentru spitalizarea de zi și 30 de paturi aferente serviciului ATI.

Investiția totală este de circa 1 miliard de lei și beneficiază de un termen de 4 ani pentru realizarea lucrărilor.

Lucrările de construcție sunt executate de câștigătorul procedurii de licitație organizate în acest scop, respectiv asocierea BOG'ART - CCN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONIM ŞIKRETI - UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT - DACORUM GRUP - D.Z. MEDICALE - TERRATEST GEOTEHNIC S.A., prin lider al asocierii BOG'ART S.R.L, valoarea contractului este de 970.011.238,95 lei, fără TVA.

Centrul de Transplant Multiorgan de la Cluj va integra soluții tehnice moderne în materie de construcții și arhitectură medicală și pune pacientul pe primul loc în toate fluxurile oferite.

Acesta va fi construit pe str. B. P. Hașdeu nr. 6, zona medicală a Clujului, și va dispune de 264 de paturi pentru spitalizare continuă, 16 paturi pentru spitalizare de zi și 45 de paturi destinate ATI.

În cadrul celei de-a doua etape a proiectului Spitalului Regional de Urgență Cluj, lucrările au în vedere realizarea celor două corpuri principale, a spitalului și a anexei dedicate spațiilor tehnice, inclusiv amenajările exterioare, heliport și parc. Valoarea lucrărilor este estimată la 2.015.359.357,88 lei, cu o durată de 40 de luni a termenului de execuție.

Lucrările din cadrul primei etape de realizare a Spitalului Regional de Urgență Cluj au început în teren în mai 2024. Constructorul român Ubitech Construcții SRL a câștigat licitația pentru primul pachet de lucrări în valoare de 52,2 milioane de lei.

Termenul inițial pentru realizarea Spitalul Regional de Urgență de la Cluj a fost anul 2027. Însă, potrivit termenului anunțat de fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, în noiembrie 2024, proiectul ar putea fi încheiat la mijlocul lui 2028.

Spitalul Regional de Urgență din Cluj va avea o capacitate de 849 de paturi și o gamă variată de facilități și servicii. Cu 336 de paturi pentru îngrijiri chirurgicale, 343 de paturi pentru îngrijiri medicale, 64 de paturi pentru pediatrie și obstetrică-ginecologie, 82 de paturi pentru terapie intensivă (din care 10 pentru terapie intensivă pediatrică), precum și facilități specializate pentru îngrijirea intensivă neonatală și pentru unitatea de arsuri. De asemenea, va include un centru dedicat cardiologiei, un bloc operator integrat cu 22 de săli de intervenție chirurgicală și va furniza servicii de spitalizare de zi și chirurgie de zi.

