A fost semnat contractul pentru construcția Spitalului Regional de Urgență Cluj. Bolojan: „După mulți ani, cu întârziere, putem semna acest important contract în domeniul sănătății”.

Marți, 12 mai, a fost semnat contractul pentru execuția lucrărilor la Spitalul Regional de Urgență Cluj, proiect major de infrastructură medicală cu impact regional.

Spitalul Regional de Urgență Cluj va deveni principalul furnizor de servicii medicale din Regiunea de Nord-Vest.

„Sunt bucuros că după mulți ani, cu întârziere, să fim în conjunctura în care putem să semnăm acest important contract în domeniul sănătății, pentru regiunea Nord-Vest și pentru România.

Este o dublă bucurie: se poate semna acest contract și putem practic începe lucrările în așa fel încât în anii următori să avem încă un spital regional important finalizat în România. Dar și ca locuitori al regiunii de Nord-Vest, unde cele mai importante servicii medicale pentru regiune sunt asigurate de medicii din Cluj. Pe lângă profesionalismul pe care l-au probat de-a lungul zecilor de ani, echipa de medici clujeni va trebui să beneficieze în anii următori de condiții de lucru și aparatură la nivelul performanțelor pe care le-au dovedit în acești ani în serviciul pacienților și în salvarea vieților”, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan.

Spitalul Regional Cluj, investiție strategică în sistemul medical din România

La ceremonia de semnare a contractului pentru execuția lucrărilor la Spitalul Regional de Urgență (SRU) Cluj a participat primarul Clujului Emil Boc, prefectul Clujului Maria Forna, dar și șeful Senatului, clujeanul Mircea Abrudean.

„Aș dori ca, în numele clujenilor și al tuturor celor care locuiesc în zona de nord-vest a României, să mulțumesc domnului prim-ministru Bolojan, domnului ministru Cseke și tuturor membrilor din Guvernul României care, de-a lungul timpului, au lucrat și au făcut posibil acest proiect. E o muncă de echipă a Guvernului și care va aduce un plus de calitate a vieții pentru cetățenii din România și, în special, pentru cei din regiunea de Nord-Vest”, a spus primarul Emil Boc.

Edilul Clujului a amintit de demersurile inițiale pentru acest proiect, începute în 2011 prin alocarea unui teren de 7 hectare pe terenul unei unități militare.

„Suntem acum în etapa realizării acestui proiect în valoare de circa 2 miliarde de lei, cu 850 de paturi, cu foarte multe săli de ATI și cu tot ceea ce este necesar pentru salvarea de vieți și un act medical de calitate.

În această vară, noi deja am creat banda dedicată în ambele sensuri spre Spitalul Regional și de la Spitalul Regional de Urgență spre Cluj, pentru salvare și transport în comun. În această vară va fi finalizată extinderea Cluj-Florești de la 4 la 6 benzi, inclusiv realizarea unui pasaj suprateran cu girație care să intre la Spitalul Regional de Urgență.

De asemenea, lucrările la metroul de la Cluj au început exact din zona SRU Cluj: partea de transport public va fi mult mai bine asigurată, inclusiv printr-o conexiune suplimentară prin spatele unui complex comercial care să mai asigure înco o conectivitate la Spitalul Regional de Urgență.

Ceea ce astăzi este o problemă în Cluj, faptul că străzile înguste țin salvările și ambulanțele în trafic și se pierd vieți, vom avea coridoare dedicate, iar această investiție extraordinară a Guvernului întregește ceea ce este necesar pentru Cluj”, a mai spus Emil Boc.

În acest context, edilul Clujului a amintit de strategia europeană „Right to stay”, adică de dreptul de a alege să rămâi acasă

„Dacă vrem ca românii să se întoarcă sau cei care sunt să nu mai plece, este să creăm condiții de educație, de sănătate și de calitate a vieții aici, la noi acasă. Ori acest spital exact asta face”, a declarat primarul Clujului.

Spitalul Regional de Urgență Cluj este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură medicală din România și reprezintă o investiție esențială pentru creșterea calității actului medical, pentru reducerea presiunii asupra unităților sanitare existente și pentru asigurarea accesului la servicii medicale moderne pentru milioane de cetățeni din Transilvania.

Mircea Abrudean: Un proiect strategic major pe care l-am susținut

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean (PNL Cluj), a arătat că proiectul medical de la Cluj este unul strategic pentru sistemul medical românesc: realizarea Spitalului Regional de Urgență a fost susținută constant de șeful Senatului pe parcursul derulării etapelor de concretizare.

„Am participat astăzi, cu mare bucurie, la ceremonia de semnare a contractului de execuție pentru Spitalul Regional de Urgență Cluj, desfășurată la Palatul Victoria, în prezența prim-ministrului Ilie Bolojan.

Contractul are o valoare de 2,2 miliarde de lei cu TVA, iar noua unitate medicală va avea 849 de paturi, 106 locuri ATI și 22 de săli de operație.

Este un proiect strategic major pentru sistemul medical românesc, pe care l-am susținut din toate funcțiile publice pe care le-am ocupat. Le mulțumesc tuturor celor implicați în proiect și le doresc mult succes în realizarea investiției în termenul propus, de 40 de luni”, a declarat preșdintele Senatului, Mircea Abrudean.

„Este cel mai important demers de infrastructură medicală din inima Transilvaniei, din ultimele decenii.

Construcția unui spital regional este un maraton, nu este un sprint. Drumul până aici a fost lung, plin de provocări și bariere birocratice, uneori, de neîncredere.

De astăzi, cuvintele se opresc și încep faptele. De astăzi, lucrurile chiar se întâmplă la Spitalul Regional de Urgență Cluj”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

Este vorba de o investiție de peste 2 miliarde de lei, cu un termen de realizare de 40 de luni.

Spitalul va dispune de 850 de paturi, din care 100 de paturi pentru anestezie terapie intensivă, 22 de săli de operație și peste 70 de cabinete în ambulatoriul de specialitate.

Noua unitate medicală va ocupa o suprafață de peste 184.000 mp, dintre care peste 176.600 mp vor reprezenta clădirea principală, desfășurată pe 8 niveluri. Spitalul va deservi întreaga regiune de nord-vest și va contribui semnificativ la creșterea capacității sistemului medical de a răspunde cazurilor complexe și urgențelor majore.

Dotări și servicii medicale de calitate

Spitalul va trata inclusive cazuri critice și complexe:

*849 de paturi – 106 paturi pentru ATI, inclusive Pediatrie, Neonatologie și Unitate pentru Arși (12 paturi pentru Arși, 34 pentru spitalizarea de zi)

*71 de cabinete ambulatorii organizate în 11 clinici

*Bloc operator – 22 de săli de chirurgie, din care 2 săli hibrid

*Clădirea principală va fi organizată pe 8 niveluri



Spitalul va schimba modul în care se practică medicina în România: nu va fi organizat pe secții, ci pe 6 centre multidisciplinare ce vor trata cazurile medicale într-un mod complex.

Contractul include și realizarea unui heliport și a unui parc fotovoltaic. Valoarea contractului, inclusiv TVA, este de circa 2,2 miliarde de lei. Valoarea investiției totale este de aproximativ 3,4 miliarde de lei.

Contractul a fost semnat de Iuliana Feclistov, președintele Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Sănătate și Mehmet Burak Vardan, împuternicit al asocierii companiilor turcești CCN și partenerilor români Rotary Construcții Mentenanță.

Lucrările din cadrul primei etape de realizare a Spitalului Regional de Urgență Cluj au început în teren în mai 2024. Constructorul român Ubitech Construcții SRL a câștigat licitația pentru primul pachet de lucrări în valoare de 52,2 milioane de lei.

