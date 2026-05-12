Un jucător de la „U” Cluj a fost convocat pentru Cupa Mondială!

Atacantul Universității Cluj, Jovo Lukic (27 de ani) a fost convocat de selecționerul Sergej Barbarez în lotul Bosniei pentru Cupa Mondială din această vară.

„U” Cluj va disputa miercuri finala Cupei României / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Sezonul fenomenal al lui Lukic, care a marcat de 18 ori în campionatul intern, o dată în Cupa României și o dată în preliminariile UEFA Conference League.

Performanțele sale nu au fost trecute cu vederea, astfel că „mașinăria de goluri” a „șepcilor roșii” este primul jucător din Superligă a cărui prezența la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic este confirmată.

Grație acestei convocări, Jovo va avea șansa de a bifa primele minute în tricoul țării sale într-un meci oficial, întrucât singura sa apariție a avut loc în partida amicală cu Statele Unite ale Americii, jucată de naționala Bosniei în 19 decembrie 2021.

Chiar dacă nu a fost folosit, Lukic a revenit după aproape cinci ani la echipa națională în această primăvară, când a fost convocat la meciurile de baraj cu Țara Galilor și Italia, ambele câștigate de bosniaci la lovituri de departajare.

