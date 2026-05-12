Ordonanța de urgență pentru înzestrarea militară, adoptată de Guvernul Bolojan după demitere, atacată de Avocatul Poporului la CCR

Avocatul Poporului, Renate Weber, va ataca, marți, la Curtea Constituțională a României (CCR) ordonanța de urgență adoptată de Guvernul Bolojan după demitere.

Potrivit Avocatului Poporului, Executivul nu mai avea dreptul să emită astfel de acte.

Ordonanța de Urgență nr. 38/2026 a fost inclusă pe ordinea de zi a ședinței de Guvern din 8 mai, și vizează, printre altele, programul de înarmare SAFE și PNRR.

Controversele acestui act normativ semnalate de AUR către Avocatul Poporului ar fi legate de procedura de adoptare și adăugirile proiectului care include reglementări privind programul SAFE, notează Digi24.

Vineri, Guvernul a adoptat o ordonanță (OUG 38/2006) privind investițiile din industria de apărare, deși se află în interimat. Potrivit Constituției, după demiterea în urma moțiunii de cenzură din 5 mai, Guvernul nu mai poate emite ordonanțe de urgență pe perioada interimatului.

Conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern în privința OUG 38

Comisia pentru constituționalitate a Senatului a constatat, marți, existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern în privința OUG 38/2026, care se referă și la Programul SAFE de înzestrare a armatei.

Decizia finală referitoare la sesizarea CCR de către președintele Senatului va fi luată de Biroul permanent, notează Agerpres.ro

Președintele Comisiei pentru constituționalitate, Nadia-Cosmina Cerva (PACE-Întâi România), a afirmat că ordonanța a fost adoptată pe 8 mai, dar publicată în Monitorul Oficial cu data de 4 mai.

„Comisia consideră că ar exista și posibile acte de natură penală și organismele abilitate ar trebui să sesizeze și aceste organe și în funcție de ce văd organele în aceste documente când vor fi ridicate, pentru că noi nu am avut acces la ele, să facă cercetări și de natură penală. (...) Chiar și o persoană civilă fără studii poate observa că suntem în prezența cel puțin a unui fals, dacă nu putem vorbi chiar de un abuz în serviciu. Pentru că nu poți să publici în Monitorul Oficial o ordonanță adoptată în 8 mai cu data de 4. Pe 8 mai, Guvernul nu mai avea puteri depline, era deja adoptată moțiunea de cenzură, deci ei nu mai aveau voie să facă astfel de acte, fapte, să dea astfel de decizii care schimbă mai multe legi. Ați văzut că în Ordonanță au completat 12 puncte noi. Există obligația președintelui Senatului din acest moment să sesizeze Curta Constituțională cu acest conflict”, a explicat Cerva.

Anterior, PSD a solicitat Biroului permanent al Senatului sesizarea Comisiei de constituționalitate în acest caz.

Mircea Abrudean: „Nu există nicio problemă procedurală”

Luni, Biroul permanent a decis trimiterea ordonanței de urgență SAFE către Comisia de constituționalitate, care trebuie să emită un punct de vedere până miercuri. După acest termen, ordonanța va intra în circuitul de avizare al forului legislativ, a anunțat președintele Senatului, Mircea Abrudean.

Abrudean a arătat că „nu există nicio problemă” procedurală în modul în care Guvernul a adoptat ordonanța.

El a precizat că, din perspectiva sa de fost secretar general al Guvernului, lucrurile au fost „cât se poate de clare” că Executivul a procedat întocmai conform procedurii prevăzute în legea 561/2009, care reglează exact parcursul unui act normativ venit de la Guvern.

„Ordonanța a fost adoptată în termen, adică în 4 mai, ulterior, fiind niște modificări în cadrul ședinței de Guvern, lucru care se întâmplă frecvent, a fost necesar un nou aviz al Consiliului Legislativ care a venit iarăși în termenul în care Guvernul era încă în funcție, nu era demis în 5 mai.

Ulterior, a fost repus în ședința din 8 mai pentru a lua act de acel aviz, deci n-a fost nicio încălcare de niciun fel”, a susținut președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean.

