UMF Cluj a preluat președinția Uniunii Universităților Clujene. Rector Anca Buzoianu: „O șansă de a pune împreună idei, resurse și oameni care pot face Clujul universitar și mai puternic”.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a preluat oficial președinția Uniunii Universităților Clujene pentru următoarele șase luni. „O șansă de a face împreună Clujul universitar și mai puternic”, spune rectorul Anca Buzoianu.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a găzduit joi, 12 februarie, ședința de lucru a Consiliului Rectorilor din cadrul Uniunii Universităților Clujene (UUC),

În urma întâlnirii, UMF Cluj a preluat oficial președinția Uniunii Universităților Clujene pentru următoarele șase luni.

Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj a preluat acest rol de la Universitatea Tehnică.

„Privesc acest rol ca pe o șansă de a pune împreună idei, resurse și oameni care pot face Clujul universitar și mai puternic”, a declarat rectorul UMF Cluj, profesorul Anca Buzoianu.

Ședința de lucru a reunit principalele instituții de învățământ superior, precum și reprezentanții universităților membre ale Uniunii Universităților Clujene:

*prof. dr. Cornel Cătoi, rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

*prof. dr. ing. Vasile Țopa, rector Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

*prof. dr. Vasile Jucan, rector Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima"

*prof. dr. Liviu Florian Ștefan, rector Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca / UAD

*prof. dr. Adrian Petrușel, prorector Cercetare-dezvoltare-inovare și Relația cu doctoratele, Universitatea Babeş-Bolyai.

Colaborare interinstituțională și schimb de bune practici

Discuțiile au vizat proiectele educaționale și de cercetare comune, schimbul de bune practici și consolidarea colaborării interinstituționale:

„Am discutat despre proiecte comune educaționale și de cercetare, dar și despre ce funcționează bine în fiecare universitate și ce putem învăța unii de la alții, ca să lucrăm mai coerent, mai aplicat, mai aproape de nevoile comunității noastre”, a adăugat rectorul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Anca Buzoianu.

Colaborarea directă și dezvoltarea unor proiecte comune cu benficii directe pentru comunitate și mediul academic reprezintă unul dintre avantajele competitive ale Clujului, iar reuniunile de acest fel permit coordonarea și dezvoltarea unor practici și proiecte coerente.

„Clujul are un avantaj: universități care pot să stea la aceeași masă. Iar când lucrăm împreună, nu iese doar o ședință bună, ci și idei care chiar se pun în mișcare”, a explicat rectorul Anca Buzoianu.

UMF Cluj a început construcția celui mai mare Centru integrat de simulare și cercetare medicală din Sud-Estul Europei, cu o valoare totală de peste 50 de milioane de euro. Proiectul este dedicat dezvoltării cercetării medicale și pregătirii profesionale la standarde internaționale. UMF „Iuliu Hațieganu” figurează printre primele 1000 de universități din lume în prestigiosul clasament Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026, în domeniul Medicină și Sănătate.

