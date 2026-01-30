UMF Cluj, lider național la rezidențiat. Rector Anca Buzoianu: „Performanțele absolvenților noștri reflectă angajamentul universității pentru excelență în educația medicală”.

Rezultate extraordinare pentru absolvenții Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, care au înregistrat cea mai ridicată rată de promovare la concursul de rezidențiat 2025, astfel că universitatea clujeană este lider național.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca, primul loc la nivel național la concursul de rezidențiat 2025

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca s-a situat pe primul loc la nivel național la concursul de rezidențiat 2025.

Absolvenții universității clujene au înregistrat cea mai ridicată rată de promovare și cel mai mare număr de punctaje peste 800.

Absolvenții UMF Cluj-Napoca au obținut cele mai bune rezultate din țară la concursul național de rezidențiat 2025, clasând universitatea pe primul loc la nivel național atât în ceea ce privește rata de promovare, cât și nivelul punctajelor.

În rândul absolvenților promoției 2025, UMF „Iuliu Hațieganu” a înregistrat cea mai mare rată de promovare dintre toate centrele universitare:

*96,88% la Medicină

*97,40% la Medicină dentară

*94,59% la Farmacie.

„Performanțele absolvenților noștri la concursul de rezidențiat reflectă pregătirea lor temeinică și angajamentul universității pentru excelență în educația medicală. Îi felicit pe noii rezidenți și le mulțumesc colegilor cadre didactice pentru contribuția esențială la formarea acestor tineri profesioniști”, a declarat prof. dr. Anca Buzoianu, rectorul UMF „Iuliu Hațieganu”.

Rectorul UMF „Iuliu Hațieganu”, Anca Buzoianu: „Performanțele absolvenților noștri la concursul de rezidențiat reflectă pregătirea lor temeinică și angajamentul universității pentru excelență în educația medicală| Foto: monitorulcj.ro

Performanța s-a menținut și la nivelul tuturor candidaților înscriși la concurs, inclusiv absolvenți ai promoțiilor anterioare

UMF Cluj ocupă astfel primul loc la nivel național, diferențele față de celelalte centre universitare fiind semnificative:

*92,7% promovabilitate la Medicină,

*94,59% - Farmacie

*91,85% - Medicină dentară,

De asemenea, cele mai multe punctaje mari, de peste 800 de puncte, au fost obținute de absolvenții UMF „Iuliu Hațieganu”:

*52,2% la Medicină

*41,56% la Medicină dentară

*37,84% la Farmacie.

În același timp, UMF Cluj a înregistrat cea mai mică pondere a punctajelor reduse, doar 5,29% dintre candidați obținând punctaje între 500 și 600.

Concursul național de intrare în rezidențiat s-a desfășurat în cele șase centre universitare din țară unde sunt universitati medicale, sub forma unui test-grilă cu 200 de întrebări, fiind scoase la concurs 5.079 de locuri și 237 de posturi, pentru care s-au înscris peste 10.000 de candidați.

UMF „Iuliu Hațieganu” figurează printre primele 1000 de universități din lume în prestigiosul clasament Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026, în domeniul Medicină și Sănătate.

