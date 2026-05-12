Clujul se alătură apelului european pentru finanțararea inovării sociale din viitorul buget UE: Declarația de la Madrid, susținută de peste 80 de organizații din 18 țări

Cluj-Napoca este parte a unui demers european pentru susținerea inovării sociale în viitorul buget al Uniunii Europene.

Municipiul Cluj-Napoca se numără printre semnatarii Declarației de la Madrid privind finanțarea și recunoașterea inovării sociale în cadrul bugetului UE 2028–2034, un apel european coordonat de Centrul Național de Competențe în Inovare Socială din România.

Lansată în perioada 4–5 mai 2026, la Madrid, declarația reunește 81 de organizații din 18 țări europene – autorități publice, universități, ONG-uri și actori ai economiei sociale – care solicită Comisiei Europene integrarea clară a inovării sociale în viitorul Cadru Financiar Multianual.

Recent, în Comitetul European al Regiunilor (CoR), primarul Clujului Emil Boc semnala importanța politicii de coeziune în contextul viitorului buget european pentru perioada 2028-2034 și a pledat pentru o bună distribuire a fondurilor pentru o dezvoltare coerentă a regiunilor.

Declarația subliniază necesitatea ca inovarea socială să fie recunoscută ca instrument transversal pentru dezvoltarea soluțiilor la provocările societale, precum tranziția verde, digitalizarea, incluziunea socială și dezvoltarea economică.

Prin acest demers, semnatarii solicită:

*finanțare dedicată și vizibilă pentru inovare socială

*integrarea acesteia în toate programele europene relevante

*consolidarea ecosistemelor locale de inovare

*susținerea organizațiilor și inițiativelor cu impact în comunitate

Un efort european comun

Banii Europei pentru următorii șapte ani se negociază acum și odată ce arhitectura Cadrului Financiar Multianual 2028-2034 va fi stabilită, corectarea omisiunilor va deveni extrem de dificilă.

În acest context, Centrul Național de Competențe în Inovare Socială din România (CNCIS) a ales să acționeze, coordonând un apel european fără precedent pentru ca inovarea socială să ocupe un loc clar în viitorul buget al Uniunii.

Declarația este susținută de organizații din toate cele cinci consorții europene care dezvoltă în prezent Centre Naționale de Competențe în Inovare Socială, ceea ce îi conferă o reprezentativitate europeană importantă. România figurează printre semnatari cu o prezență diversă de la autorități publice și universități, la întreprinderi sociale, ONG-uri și rețele de sprijin active la nivel național.

Participarea municipiului Cluj-Napoca la această inițiativă reflectă angajamentul administrației locale pentru susținerea inovării, colaborării europene și dezvoltării unor soluții sustenabile pentru comunitate. Din Cluj-Napoca, acest demers este susținut de Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Asociația Cluster de Educație C-EDU

Această inițiativă deschide noi oportunități pentru accesarea finanțărilor europene și pentru dezvoltarea de proiecte inovatoare la nivel local și regional în perioada 2028–2034.

