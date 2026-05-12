Contractul pentru realizarea Spitalului Regional de Urgență Cluj, semnat marți la Guvern

Foto: spitalregionalcluj.ro

Deputatul PSD Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, a anunțat că marți, 12 mai 2026, la ora 19:00, la Guvern, va fi semnat contractul de execuție pentru Spitalul Regional de Urgență din Cluj.

„Astăzi este o zi importantă pentru dezvoltarea infrastructurii sistemului medical din România, pentru că astăzi, la Guvern, la ora 19:00, se va semna contractul de execuție, contractul de construcție efectivă al Spitalului Regional de Urgență de la Cluj.

Practic, odată cu semnarea acestui contract, toate cele trei spitale regionale, cel de la Craiova, cel de la Iași și acum cel de la Cluj, vor intra în linie dreaptă cu construcția.

Vorbim aici de o investiție de 1,8 miliarde de lei, un spital de 850 de paturi, din care 100 de paturi pentru anestezie terapie intensivă, 22 de săli de operație și peste 70 de cabinete în ambulatoriul de specialitate.

Este o investiție complexă, importantă pentru întreaga regiune și cu un rol strategic la nivel național. Este ultimul contract care se semnează pentru spitalele regionale”, a spus Rogobete marți la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.ro

Licitație deblocată

El a precizat că în iulie anul trecut, când a preluat Ministerul Sănătății, proiectul spitalului din Cluj era blocat din cauza unei contestații, iar licitația a fost deblocată la începutul acestui an.

„Au fost alocate sursele financiare necesare și iată că acum se semnează contractul. Menționez că cel de la Craiova este într-o etapă destul de avansată, se lucrează deja la etajul 1 al clădirii. Pentru cel de la Iași contractul a fost semnat anul trecut în noiembrie, iar lucrările efective au început la începutul lunii martie. Lucrările merg într-un ritm accelerat și iată că acum cel de la Cluj-Napoca și putem spune că cele trei spitale regionale din România sunt toate în construcție, termenul lor de execuție fiind de 40 de luni”, a afirmat ministrul.

