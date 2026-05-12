Au ÎNCEPUT înscrierile la Walking Month 2026. Viceprimar Dan Tarcea: „Am dat dovadă de inovație la Cluj-Napoca”.

Înscrierile pentru Walking Month 2026 au început astăzi, marți, 12 mai 2026.

Au început înscrierile la Walking Month 2026 | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Au început înscrierile la Walking Month 2026. Walking Month, competiție caritabilă ajunsă la cea de-a 11 ediție, revine cu surprize în 2026.

Înscrierile pentru ediția din acest an a Walking Month au început azi, 12 mai 2026. Evenimentul își propune să susțină educația copiilor din mediul rural, printr-un program amplu de ateliere și mentorat derulat în județul Cluj.

Walking Month a fost inițiat la Cluj, dar are loc și în următoarele locații:

Porto (Portugalia)

Sofia (Bulgaria)

Hyderabad (India)

Londra (Marea Britanie)

Leeds (Marea Britanie)

Dublin (Irlanda)

Viceprimar Dan Tarcea: „Am dat dovadă de inovație la Cluj-Napoca”.

La startul înscrierilor a fost prezent și viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, care a luat cuvântul.

„Evenimentul de astăzi este un exemplu clar cum autoritățile, ONG-urile, societatea civilă și companiile pot să participe și colaborează pentru a putea să creeze programe de succes, cum este și cel de astăzi. Am dat dovadă că avem inovație, aici, la Cluj și că am dat tonul în lume (cu Walking Month - n. red.). Acest eveniment pornit de la Cluj se întâmplă în mai multe locuri din lume. Mă bucur foarte tare că anul acesta ați decis ca toate energiile să le canalizați înspre educație. Și noi, la Primăria municipiului Cluj-Napoca considerăm că educația este cel mai important lucru pe care îl poate avea o comunitatea. Dacă ea este împletită și pe parte de mișcare, cu atât mai bine”, a spus Dan Tarcea, marți 12 mai 2026.

Educația, o prioritate în Cluj

Potrivit acestuia, în anul 2018, Primăria Cluj-Napoca aloca aproximativ 30 de milioane de euro pentru educație. Astăzi, 2026, bugetul pentru educație este de 131 de milioane de euro.

„Este o creștere spectaculoasă pe care am făcut-o, pentru că suntem de părere că de la educație se pornește și este baza tuturor lucrurilor. Nu întâmplător, Clujul este pe locul 1 în România în ceea ce privește rezultatele la Evaluarea Națională și la Bacalaureat. Este un efort comun pe care îl fac copiii, părinții, bunicii, Inspectoratul și autoritățile”, a mai precizat Dan Tarcea.

Participarea la Walking Month 2026 are un impact direct asupra comunităților vizate. Organizatorii estimează că aproximativ 500 de elevi vor avea acces la resurse educaționale noi, iar programul va include peste 250 de ore de ateliere practice și mentorat.

Organizatorii au anunțat că fiecare înscriere în competiție se transformă în sprijin concret pentru sute de elevi, prin intermediul proiectelor derulate de Asociația Educalise.

„Este o bucurie foarte mare să fim cauza aleasă în acest an, cu atât mă mult cu cât știm că este nevoie de intervenție în mediul rural și, din păcate am observat o modificare a comportamentului donatorilor. Vom avea fondurile necesare pentru a merge la cei 500 de copii care ne așteaptă în mediul rural și le vom oferi 250 de ore de ateliere pe teme pe care îi voi pregăti pentru viață. Ne vom înscrie și noi, dar vom face foarte mulți pași pentru școală. Proiectul se va desfășura din septembrie 2026, până la finalul anului școlar. Vor fi mulți pași implicați în proiect”, a declarat Cristina Sălăgean, fondatoare Asociația Educalise.

Walking Month în 2026, inclusiv pentru cei în scaun rulant

În 2026, Walking Month revine nu doar mai puternic, ci și mult mai matur. Anul acesta, competița caritabilă se extinde și în alte țări.

„Am lucrat intens în ultimul an pentru a îmbunătății experiente Walking Month, dar și pentru a duce mai competiția mai departe la nivel global. Ceva cu adevărat special se întâmplă anul acesta. Fiecare va putea intra în competiție să susțină cauza pentru comunitatea lor. Anul acesta, la Cluj ne concentrăm pe educație pentru că stă la baza tuturor nevoilor și schimbarea vine odată cu ea. Cei care doresc să se înscrie pot să își facă echipă. Anul acesta îți poți face echipe mixte cu colegi din alte locații, dar, în continuare vei contribui la cauza locală. Avem premii pe măsura tuturor eforturilor. Vom avea gala de premiere pe data de 14 iulie și vom dezvălui mai multe pe parcurs. Dorim să mai menținem surpizele. Avem o probă nouă și pentru cei în scaun rulant. Pot contoriza distanța, pe care o vom converti în pași. La ediția trecută am avut o sumă totală de aproximativ 140.000 de euro, cu aproximativ 3.700 de participanți”, a spus Iulia Manța, organizator Walking Month.

Despre Walking Month 2026 a vorbit și Karel Guzman, jucător de baschet la U-Banca Transilvania Cluj, promoter al competiției caritabile, care a dat la coș alături de cei prezenți a oferit autografe și s-a fotografiat cu fanii.

„Este o onoare să particip la acest eveniment. Mă simt bine cu oamenii. Voi participa la Walking Month 2026. Este important ca oamenii să facă mulți pași. Este sănătos, nu doar pentru corp, dar și pentru socializare și pentru o cauză caritabilă. Eu fac în jur de 10.000 de pași zilnic”, a spus Karel Guzman.

Înscrierile pentru Walking Month 2026 sunt deschise în perioada 12 mai - 4 iunie, iar competiția se va desfășura între 8 iunie și 9 iulie. Competiția caritabilă Walking Month început în 2015 din dorința de a încuraja mișcarea și de a susține, în același timp, proiecte sociale pentru comunitate.

Organizatorii îi invită pe clujeni să se alăture inițiativei și să contribuie, prin participare, la susținerea educației în comunitățile unde aceasta ajunge mai greu.

„Succesul Walking Month depinde de comunitate. De pașii noștri și de implicarea noastră”, transmit organizatorii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: