UMF Cluj, recomandată de Ambasada României în SUA: O destinație de top pentru viitori medici.

Ambasada României în Statele Unite ale Americii (SUA) a transmis că Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca este o destinație de top pentru viitori medici.

Ambasada României în SUA: UMF Cluj, destinație de top pentru viitorii medici | Foto: UMF- Facebook

„Cluj-Napoca: O destinație de top pentru viitorii medici din Europa. Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a fost recunoscută de cotidianul francez Le Figaro drept una dintre cele mai bune universități europene pentru studii medicale în 2026”, a transmis Ambasada României în SUA, într-o postare pe Facebook.

Potrvit sursei citate, printre cele 41 de programe francofone evaluate în 23 de orașe europene, universitatea se clasează pe locul 3 în Europa pentru medicină și pe locul 1 pentru stomatologie și confirmă reputația internațională solidă a educației medicale din România. Universitatea găzduiește una dintre cele mai mari comunități studențești din Europa Centrală și de Est, cu aproape 3.500 de studenți internaționali din peste 60 de țări.

Programele sale sunt, de asemenea, recunoscute în mod constant în clasamente globale importante, precum QS, Times Higher Education și Shanghai Ranking.

Cluj-Napoca, în topul orașelor europene

„Recunoașterea se extinde dincolo de mediul academic. În aceeași analiză, Cluj-Napoca s-a clasat pe locul 4 printre orașele europene pentru calitatea vieții, fiind lăudat pentru viața culturală vibrantă, mediul universitar modern și costurile accesibile ale vieții. Excelență în educație, deschidere internațională și un oraș dinamic - Cluj-Napoca continuă să-și consolideze reputația de unul dintre principalele centre universitare din Europa”, se mai arată în postarea Ambasadei României în SUA.

